الامارات | فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و40 دقيقة.

النوع: رعب وغموض

القصّة: معلّمة بالمدرسة الإعدادية في بلدة صغيرة في ولاية أوريغون، وشقيقها العمدة المحلي، يكتشفان أن طالباً صغيراً يخفي سرّاً خطيراً، ما يؤدي إلى مواجهات مرعبة مع مخلوق أسطوري مخيف.

إخراج وتأليف: سكوت كوبر.

تمثيل: جيسي بليمونز، كيري راسل، جيريمي توماس، غراهام غرين.

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