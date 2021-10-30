الامارات | فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و40 دقيقة.
النوع: رعب وغموض
القصّة: معلّمة بالمدرسة الإعدادية في بلدة صغيرة في ولاية أوريغون، وشقيقها العمدة المحلي، يكتشفان أن طالباً صغيراً يخفي سرّاً خطيراً، ما يؤدي إلى مواجهات مرعبة مع مخلوق أسطوري مخيف.
إخراج وتأليف: سكوت كوبر.
تمثيل: جيسي بليمونز، كيري راسل، جيريمي توماس، غراهام غرين.
www.reelcinemas.ae
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