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الامارات | فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. Antlers أنتلِرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و40 دقيقة.

النوع: رعب وغموض

القصّة: معلّمة بالمدرسة الإعدادية في بلدة صغيرة في ولاية أوريغون، وشقيقها العمدة المحلي، يكتشفان أن طالباً صغيراً يخفي سرّاً خطيراً، ما يؤدي إلى مواجهات مرعبة مع مخلوق أسطوري مخيف.

إخراج وتأليف: سكوت كوبر.

تمثيل: جيسي بليمونز، كيري راسل، جيريمي توماس، غراهام غرين.

www.reelcinemas.ae

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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