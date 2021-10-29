تحذير عاجل من هيئة الدواء الأمريكية إلى السيدات بسبب زراعة الثدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنتشر علميات تكبير الثدي باستخدام السليكون بين العديد من النساء، سواء كانت تلك العمليات لتكبير الثدي لزيادة الجمال والأنوثة، أو بسبب معاناة المرأة من سرطان الثدي، ورغبتها في أن تعوض الشعور بالنقص الذي يؤلمها عندما تتذكر أنها دون ثدي؛ لكن ليست كل عمليات زراعة الثدي مصرح بها، لذلك أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» تحذيرات جديدة تشدد فيها على خطورة زراعة الثدي أو السليكون بالنسبة للسيدات، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي تحذر فيها من تركيب السليكون، أو زراعات تكبير الثدي، إذ حذرت من تلك العمليات في بيان لها منذ عامين.

البيان السابق لمنظمة الغذاء والدواء

ونص التحذير السابق على أن الأجهزة المستخدمة في عمليات زرع الثدي لا تدوم مدى الحياة، وعلى المرضى الذين يجرون تلك العمليات ملء استبيان يحدد مخاطر العملية مع أطبائهم ومراجعة توصيات المنظمة، حسب موقع «سي إن إن».

التحذيرات الجديدة للمنظمة

وجددت إدارة الـFDA تحذيراتها مرة أخرى، لافتةً إلى وجود نوعين فقط من الحشو الذي تمت الموافقة عليه، لكنها اتخذت إجراءات تعزز الحماية من مخاطر زراعة السليكون بشكل عام، وعلى الرغم من أن معظم عمليات زراعة الثدي نجحت دون مضاعفات إلا أن 20% من النساء اللاتي أجرين عمليات تكبير الثدي اضطررن لإزالة الحشو في فترة من 8 لـ10سنوات بسبب المضاعفات.

وداوئر السليكون صنفتها الإدارة بأنها أجهزة طبية من الدرجة الثالثة ويجب استعمالها بشكل صحيح لتجنب مخاطرها، ويجب استخدامها بشكل يحافظ على حياة الإنسان لا لتهدد حياته، وتزرع الأجهزة تحت أنسجة الثدي أو عضلات الصدر لتكبير حجم الثدي أو لاستبدال أنسجة الثدي التي تمت إزالتها بسبب السرطان.

وجوب توقيع المريض والطبيب بالأحرف الأولى على قائمة المراجعة

وقالت الوكالة إنها وافقت على وضع ملصقات جديدة لجميع غرسات الثدي التي يتم تسويقها قانونيًا، على أن تتضمن بطاقة FDA التحذيرات وبطاقة جهاز المريض، ووصف الجهاز مع قائمة المواد المحددة في الجهاز، وتوصيات فحص تمزق غرسة الثدي المملوءة بهلام السيليكون، وقائمة مرجعية لقرارات المريض التي يجب مراجعتها مع المريض من مقدم الرعاية للتأكد من أن المريض يفهم المخاطر والفوائد والمعلومات الأخرى المتعلقة بالجهاز.

وشددت على وجوب التوقيع بالأحرف الأولى على قائمة المراجعة وتوقيعها من المريض، وكذلك التوقيع عليها من الطبيب الذي يزرع الجهاز.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها «تتوقع من الشركات المصنعة نشر تسمية الجهاز المحدّثة على مواقعها الإلكترونية في غضون الثلاثين يومًا القادمة».