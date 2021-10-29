"هتحسن مزاجك".. 6 تمارين يمكنك القيام بها عندما تشعر بالغضب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة حلا سحريا للعديد من مخاوفك الصحية، بدءًا من مزاجك وانتهاءً بمشاكل النوم.

ويساعد أداء النوع الصحيح من التمارين عند الشعور بالغضب في توجيه طاقتك وتهدئة عقلك.

إليك بعض التمارين التي قد تساعد في تحسين مزاجك، وفقا لموقع timesofindia

الملاكمة

تُشرك الملاكمة عضلات جسمك بالكامل، وخاصة الجزء العلوي من الجسم، يمكن أن يساعدك على التعرق وحرق السعرات الحرارية وترويض أعصابك.

قفز الحبل

قفز الحبل تمرين عالي الشدة ويتطلب التركيز، إنه الأفضل للوقت الذي تريد فيه التركيز على هدف واحد مثل عندما تكون غاضبًا.

تدريب الدائرة

يساعد تمرين الدائرة في الحفاظ على حركتك مما يريح عقلك ويثني عضلاتك أيضًا.

الرقص

الرقص طريقة رائعة لتحسين مزاجك وأيضًا الحصول على بعض جلسات حرق العرق.

التأمل

يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق والتركيز على تهدئة عقلك وتخفيف مستوى التوتر.

التأمل ممتاز عندما تكون غاضبًا.

المشي

عندما تشعر أنك غاضب، تمش في الطبيعة في الهواء الطلق، ستشعر بالهدوء والتماسك.