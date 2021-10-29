كيف تعرف أن الشخص يكذب عليك؟.. إليك أهم العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نتعرض جميعاً لمواقف قد يكذب فيها الشخص علينا، ولا نعرف ذلك ولا حتى كيف نتصرف حينها.

وهناك بعض العلامات المهمة التي قد تكشف لك أن الشخص يكذب، نوردها لكم وفقا لموقع "brightside".

1- إجابات غامضة:

إذا أعطاك شخص إجابة غامضة، فقد تكون هذه علامة على الكذب، حاول أن تجعل الشخص متمسكًا بالموضوع، فأنت بحاجة للحصول على إجابة مباشرة، عادة، "نعم" أو "لا" هي الحقيقة.

2- الضحك بسخرية:

إذا كان الشخص الذي تتحدث معه يحاول السخرية من الأمر، فمن المرجح أنه يكذب عليك، الشخص الذي يريد أن يخدعك سيحاول أن يضحك، هذه العلامة غير المباشرة للأكاذيب وتجعل الكلام أقل جدية.

3- الصدق المبالغ فيه:

من علامات الكذب المبالغة في الصدق، سوف يعدك شخص ما ويقسم لك أنه لا علاقة له بالموقف، لا تصدق ذلك.

4- التعاطف:

الجزء الأصعب هو عدم تصديق شخص يبدو متعاطفًا معك، إذا أظهر الشخص تعاطفًا، فلا تصدقه، ربما يحاول خداعك.

5- الإجابة على الأسئلة بأسئلة:

الشخص الذي يريد خداعك لا يريد أن يعطيك إجابات واضحة، سيحاول هو الآخر طرح المزيد من الأسئلة، إذا فعل ذلك فهي علامة واضحة على الكذب.

6- السكوت فترة قبل الكلام:

الصمت فترة قبل إعطاء إجابة، هذه علامة واضحة على الأكاذيب، خاصة إذا كان السؤال المطروح بسيط، لذا إذا أظهر الشخص مفاجأة بعد ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ فقط من اكتشاف مشكلتك، فتأكد أنه يكذب عليك.

7- التصرف كأنك متفاجأ:

إذا كان الشخص يبالغ في التصرف، فمن المحتمل أنه مذنب، تتغير مشاعر الناس بسرعة كبيرة، إذا كان الشخص غير صادق، فقد يحاول التصرف متفاجئًا لفترة أطول من الوقت لإقناعك.

8- الإهانات:

النبرة العدائية أو الإهانات هي أيضًا علامات واضحة على الكذب، حاول أن تجعل المحادثة أكثر هدوءًا، ثم اطرح السؤال مرة أخرى.

10- تكرار السؤال:

إذا كرر شخص ما سؤالك عدة مرات وتهرب من الرد، فهو بتأكيد يكذب.

11- التهرب من الإجابة:

إذا كان شخص ما يحاول تجنب الإجابة، أو إعطائك الكثير من المعلومات غير ذات الصلة أو حتى محاولة تغيير الموضوع، فمن المحتمل أنه يحاول الابتعاد عن السؤال