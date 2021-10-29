منها البطيخ.. أفضل الأطعمة لتحسين الحالة المزاجية لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن اتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى مزاج وصحة جيدة، إلى جانب إيجاد طرق لإبقاء طفلك نشيطًا، فإن اتباع "دايت" صحي ومتوازن هو ما يعزز مزاجه.

إليك قائمة بالأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية للأطفال، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة

بدلاً من السماح لطفلك بتناول الأطعمة الزيتية المصنعة، تأكد من أنه يتناول أطعمة الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، إلى جانب تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فإنها ستعزز مزاجهم أيضًا.

الفواكه

الفواكه لها دور فعال عندما يتعلق الأمر بالأطفال السعداء والنشطين، بينما يعد شرب الماء أمرًا ضروريًا، فإن الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والفراولة يمكن أن تفي بالغرض أيضًا.

الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين وعلى عكس الزبادي العادي، فإنه مفيد جدا من أجل مزاج جيد.

دقيق الشوفان

يعتبر دقيق الشوفان الصحي والغني بالألياف أفضل وجبة فطور للأطفال، مما يجعلهم نشيطين طوال اليوم.

سمك السالمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يعتبر سمك السلمون غذاءً رائعًا يعزز الحالة المزاجية للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

البروكلي

البروكلي نبات من الفصيلة الصليبية مليء بالعناصر الغذائية الحيوية التي تعزز مناعة الطفل وتجدد شبابه.

البيض

البيض ليس فقط مفيدًا لقوة دماغ طفلك وذاكرته، ولكنه يساعد أيضًا في تعزيز مزاجه الجيد.

المكسرات

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والبروتين والألياف، والمكسرات رائعة لنمو طفلك وتساعد على تعزيز مزاجه.