مبلغ ضخم.. تعرف على سعر إكسسوارات محمد رمضان في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

شارك الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر وهو يرتدي العديد من الإكسسوارات الذهبية الملفتة.

وارتدى قميصا باللون الأسود، وبنطلون بخطوط من الجانب بنفس اللون، ومعه تيشرت بيزك باللون الأبيض، وأكمل إطلالته بالعديد من الإكسسوارات الملفتة، مكونة من خاتم على شكل توت عنخ أمون، والعديد من السلاسل.

ودائمًا ما يعتاد "رمضان" الظهور بإكسسوارات ذهبية ملفتة، أغلبها من ماركة "فيزاتشي"، وبالبحث في الموقع الرسمي للبراند العالمي تبين أن أسعار القطع الذهبية التي ظهر بها في إطلالته اليوم كاملة يبلغ سعرها 36,412 ألف جنيه، وهي عبارة عن الآتي.

- ارتدى سلسلة بسعر 395 دولار أي ما يعادل 6,600 جنيه مصري.

-وظهر بسلسلة أخرى بسعر 1,150 دولار أي ما يعادل 18,11 ألف جنيه.

- خاتم على شكل توت عنخ أمون بسعر 750 دولار بما يعادل 11,812 ألف جنيه.