القاهرة - سمر حسين - تعد البيتزا بالخضروات، أحد أشهى أنواع البيتزا التي يفضلها كثير من الناس، خاصة النباتيين، لمذاقها المميز، وسهولة تحضيرها، فضلا عن كونها صحية وخالية من الدهون الزائدة، إذ يعتمد إعدادها على الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، ونظرا لارتفاع أسعارها، يمكنك تحضيرها في منزلك دون عناء أو مجهود، لضمان جودتها.

ويقدم «هن» في السطور التالية طريقة عمل البيتزا بالخضروات في المنزل.

البيتزا بالخضروات

مكونات البيتزا بالخضروات

3 أكواب دقيق.

¼ ملعقة صغيرة خميرة. ‏

½ ملعقة صغيرة سكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب حليب دافئ.

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت.

3 ثمرات طماطم مقشرة ومعصورة.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فص ثوم كبير مهروس.

رشة ملح وفلفل.

رشة زعتر.

كوب صغير مشروم قطع.

كوب صغير فلفل أخضر شرائح صغيرة.

كوب صغير زيتون أخضر وأسود.

كوب مكعبات طماطم مقطعة.

كوبان جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة عمل البيتزا بالخضروات ‏

في البداية حضري عجينة البيتزا على النحو التالي:

- في وعاء عميق، اخلطي الخميرة مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة سكر صغيرة.

- ضيفي الدقيق والزيت والخميرة سويا فى وعاء، واخلطي جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة القوام.

- قسمي العجين إلى قسمين وغلفيه، واتركيه حتى يتخمر لمدة نصف ساعة.

وعلى الجانب الآخر حضري صلصة البيتزا بالطريقة التالية:

- حمري الثوم المهروس مع ملعقة زيت على النار، ثم ضيفي لها البصل، وقلبي جيدا حتى تذبل.

- ضيفي الطماطم المعصورة، والزعتر والصلصة ورشة ملح وفلفل، وقلبي جيدا.

الخطوة الثالثة، تكون تحضير البيتزا للفرن والتقديم، على النحو التالي:

- قسمي العجين فى الصينية، وضيفي طبقة من الجبنة الموزاريلا.

- افردي الجزء الثاني من العجين، وقسمي الأطراف جيدا، ثم ضيفي الصلصة ووزعيها.

- ضيفي جميع الخضروات السابقة، والجبن الموزريلا.

- ضعي البيتزا فى الفرن، بعد تسخينه، حتى تنضج الأطراف.

- اخرجيها من الفرن وضعيها تحت الشواية، حتى يحمر الوجه.

- اخرجي البيتزا من الفرن، بعد أن تنضج، وتقدم ساخنة.

البيتزا بالخضروات المشوية

يمكنك شوي الخضروات والاستماع ببيتزا صحية خالية من الدهون المشبعة.

مقادير البيتزا بالخضروات المشوية

عجيبة البيتزا الجاهزة.

½ كوب من شرائح الكوسا الرفيعة المشوية.

½ كوب من شرائح المشروم المشوية.

½ كوب من حلقات البصل المشوية.

½ كوب شرائح رفيعة من الباذنجان المشوي.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف كوب جبن عكاوي مفتت.

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة عمل البيتزا بالخضروات المشوية

- اشعلي النار على الفرن حتى يكون ساخنا.

- افردي عجيبنة البيتزا الجاهزة في الصينية المخصصة بها.

- ضعي الخضروات السابقة المشوية مع الزيت في وعاء، وضيفي لهم الملح والفلفل والزعتر، واخلطي جيدا.

- رصي الخضروات على البيتزا، ثم وزعيهم جيدا.

- وزعي الجبن الموتزاريلا وجبن العكاوي على الوجه.

- ادخليها الفرن لمدة 10 دقائق، قبل تمام النضج.