الرمان حلال العقد في جسم الإنسان.. فوائد صحية مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق كثيرة اعتاد عليها الناس عند تناول الرمان، فهو ملائم لأصحاب الإرادة القوية، الراغبين في عمل الدايت، لكن يفضل أكله بدون إضافة سكر، سواء حبوب أو عصير، كما أنه ملائم لمتبعي نمط حياة صحي، نظرا لفوائده الكبيرة، لكن ما هي السعرات الحرارية الموجودة في الرمان؟ وهل هي كثيرة أم قليلة؟ وأسئلة أخرى يجيب عليها الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، من خلال مجموعة من المعلومات التفصيلية عن فوائد الرمان.

السعرات الحرارية في الرمان

ثمرة الرمان الكاملة متوسطة الحجم، تحتوي على 200 سعر حراري فقط، وهو ما يجعلها خيارا مناسبا كفاكهة أو سناك في منتصف يوم الدايت.

فوائد الرمان الصحية

- تحتوي ثمرة الرمان الواحدة، على 4 أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

- يسهم الرمان في الوقاية من الأمراض، خاصة أنه يمنح الجسم مناعة قوية.

- يحمي الرمان من الشيخوخة المبكرة.

- يحتوي الرمان على عناصر غذائية قوية تكون فعالة في الحماية من السرطان.

- يتميز الرمان بأنه مضاد للالتهابات قوي للغاية.

- يحمي الرمان من التهابات اللثة والفم والأسنان، حتى التهابات المفاصل.

- يحتوي الرمان على كثير من الفيتامينات والمعادن، أهمها الحديد.

- يقلل الرمان من ضغط الدم المرتقع بشكل فعال، وينصح أصحاب الضغط المنخفض بتناوله بحرص.

فوائد الرمان للعضلات

- الرمان مفيد مع التمارين الرياضية، سواء قبل أو بعد التمرين، لأنه يحسن من التدفق الدموي للعضلات، وبالتالي يحسن الأداء أثناء التمارين.

- يقلل الرمان من الشعور بالإجهاد سريعا، وبعد التمارين يقلل الجهد التأكسدي، ويساعد بقوة في الاستشفاء العضلي.

- للرمان فوائد صحية للجهاز الهضمي، لكن يجب على مرضى الإمساك المزمن تناوله بحرص، لارتفاع نسبة الألياف غير الذائبة به.

- الرمان مفيد جدا لمناعة وصحة وتركيز الأطفال.

- الرمان ممتاز جدا للحوامل والمرضعات.