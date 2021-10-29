بعد فساتين الشوكولاتة.. تعرف على أغرب عروض الأزياء في العالم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ليلة أمس، عرضا غريبا ومميزا للأزياء، ضم مجموعة من العارضات، اللائي ارتدين فساتين مصنوعة ومطرزة بقطع الشوكولاتة.

برز فستان مستوحى من لوحة «جورنيكا» للفنان الشهير «بابلو بيكاسو»، في حفل الافتتاح، إذ كان عبارة عن فستان نصف شفاف مطرز بكرات الشوكولاتة، ويصل وزنه إلى 12 كيلوجراما، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

أغرب عروض الأزياء

كريستيان ديور 2004

قدمت دار أزياء كريستيان ديور، مجموعة فساتين من العصور القديمة، تعكس لمحات عن مختلف حضارات العالم، وارتدت العارضات ملابس تميزت بالضخامة غير المعتادة، لدرجة أن أجسادهن كادت أن تختفي بداخلها.

فندي 2007

أقامت دار الأزياء الإيطالية فندي، عرض أزياء مختلف ومميز في تصميماته، في شتاء عام 2007، واختارت له مكان غير متوقع أعلى سور الصين العظيم، إذ بلغت تكلفته أكثر من 10 ملايين دولار.

بيري كاردين 2008

أحد أبرز عروض الأكثر غرابة، ذلك الذي نظمته دار أزياء بيري كاردين، إذ أقيم العرض بالكامل في صحراء مينخ شان.

لويس فيتون 2012

في هذا العرض، ظهرت عارضات الأزياء بشكل مختلف أبهر الجميع، من خلال إطلالاتهم فوق الأحصنة الخشبية في لعبة الملاهي، حيث حرص العارضات على وضع الريش أعلى رؤوسهن، ما أضاف الغرابة على عرض الأزياء.

عرض أزياء شانيل 2014

أقيم عرض أزياء شانيل، عام 2014 بمكان يشبه متجر أغذية كبير، حيث تجولت عارضات الأزياء داخل أرفف هذا المتجر حاملين العديد من المنتجات، ليحدث العرض ثورة في عالم عروض الأزياء.

شانيل 2016

أحد أغرب عروض الأزياء، نظمته دار شانيل، التي تحتل الصدارة دائما بعروض أزيائها، حيث نظمت عرض أزياء حول طاولة قمار، في خريف 2016.

تومي هيلفيجر 2016

يعتبر من أغرب عروض الأزياء عام 2016، حيث ظهرت عارضات الأزياء بملابس السباحة وفساتين الصيف في الماء، وكأنهن داخل بحيرة استوائية.