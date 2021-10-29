سيدة «بلا قلب» تقطع حبل الأمان عن عاملين أثناء طلاء برج شاهق.. اتعلقوا في الجو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في وقت كان يؤدي فيه عمال طلاء مباني، مهمتهم على واجهة أحد الأبراج الشاهقة، تملك الغضب من امرأة تايلاندية، لتقرر قطع حبل الأمان الذي يربطهم، وتركتهم معلقين في الهواء، يواجهون الموت، إلى أن أنقذتهم العناية الإلهية، من الحادث العجيب، الذي لم تبرر فيه المرأة فعلتها.

وقررت المرأة، التي تبلغ من العمر 34 عامًا، قطع حبل كان يدعم اثنين من عمال الطلاء، أثناء عملهما في واجهة البرج الشاهق الذي تقطن به، وتركتهما متدليان على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء، بحسب ما نقتله «سبوتينك»، عن موقع «إن واي بوست».

الغضب يقود السيدة إلى السجن

الغضب وحده كان المبرر، الذي تحدثت عنه المرأة الثلاثينية، خلال تحقيقات الشرطة، بحجة أن العمال لم يبلغاها قبل الشروع في بدء عملهما، إذ قال الكولونيل بونججاك بريشاكارونبونج، قائد شرطة باك كريت، أنه تم اعتقال السيدة بتهمة محاولة قتل وتدمير ممتلكات، موضحا أنها ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا، في حال إثبات إدانتها بمحاولة القتل.

السلطات التايلاندية، لم تعلن الدافع الرئيسي الذي قاد السيدة إلى قص الحبل عن عمال الطلاء، إلا أن وسائل الإعلام المحلية، كشفت أن المرأة على ما يبدو أصيبت بحالة من الغضب، عندما رأت العمال خارج غرفتها، خاصة أنها لم تر إعلانًا من إدارة المبنى بشأن ذلك العمل.

كذب وفحص بصمات

في مقطع فيديو على قناة «يوتيوب»، ظهر العمال معلقون في الهواء بشكل غير مستقر، تحديدا قرب الطابق 26 من المبنى، الذي يقع بالقرب من العاصمة بانكوك، ويطلبان من السكان فتح النافذة والسماح لهما بالدخول.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن المتهمة نفت في بداية التحقيقات، مسؤوليتها عن الواقعة، لكنها اعترفت بعد ذلك، خاصة بعدما قررت الشرطة إجراء تحليل لبصمات الأصابع والحمض النووي على الحبل المقطوع.

وأكد أحد العمال، وهو مواطن من ميانمار يُعرف باسم سونج، أنه ورجلين آخرين كانوا ينزلون أنفسهم من الطابق 32 عندما أدركوا أنهم غير مستقرين، وبدأوا في طلب المساعدة.