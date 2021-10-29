طريقة عمل بديل الكريمة اللباني في البيت.. وصفة اقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القشطة أو الكريمة اللباني، تدخل مكوناتها في كل الأكلات تقريبا، سواء الحادق أو الحلو، كما أنها تزيد الطعم حلاوة ومذاق مختلف، وتوضع في الحلويات مع الجبن الكريمي، وكذلك في البشاميل، وغيرها من الوصفات التي يدخل فيها اللبن، وفيما يلي وصفة اقتصادية، لطريقة عمل بديل القشطة، والكريمة اللباني في البيت.

بديل القشطة

مقادير بديل القشطة

كيلو لبن كامل الدسم.

ماء مثلج.

طريقة عمل بديل القشطة

- يوضع اللبن على النار ليغلي، وعند الغليان تطفأ النار، قبل تكوين القشطة.

- حضري طبق كبير به ثلج ومياه، وضعي أعلاه طبق آخر لوضع اللبن به.

- يجب أن يكون كلا الطبقين عميقين.

- عندما يبدأ اللبن فى تكوين قشطة، يوضع في الطبق الغويط، الذي يجب أن يكون ملامس للمياه بالثلج.

- يخفق الحليب، بهدوء لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، حتى تصل درجة حرارة اللبن لدرجة حرارة الثلاجة.

- بعد ربع ساعة من الخفق المستمر، يدخل اللبن إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

- يخرج اللبن من الثلاجة، ثم يخفق من جديد حتى تتكون طبقة من الكريمة على وجه اللبن.

- ترفع طبقة الكريمة بالملعقة، مع الاستمرار في الخفق، حتى تحصلي على قوام مماثل للزبدة، سميك نوعاً ما.

- بتلك الطريقة تصبح الكريمة اللباني جاهزة للاستخدام في الأكلات المختلفة.

كريمة الحلويات

مقادير كريمة الحلويات

3 أكواب حليب سائل.

3 ملاعق كبيرة سكر.

6 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة عمل كريمة الحلويات

- يسخن الحليب السائل على نار عالية، ثم يضاف السكر والنشا والدقيق.

- استمري بالتحريك حتى يصبح مزيج كريمة الحلويات سميكا.

- تغلق النار، ثم تضاف الفانيلا إلى القشطة، مع التحريك.

- يترك الخليط جانباً حتى يتماسك، وتصبح الكريمة سميكة إلى الحد المطلوب.

- أصبحت القشطة جاهزة للاستخدام.