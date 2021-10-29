الامارات | «إيكيا» تكافيء موظفيها بـ 110 ملايين يورو.. «شكرا لكم في الجائحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكيا» تكافيء موظفيها بـ 110 ملايين يورو.. «شكرا لكم في الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنوي مجموعة «إنغكا» القابضة التي تدير سلسلة من متاجر عملاق المفروشات السويدي «إيكيا» تقديم علاوات بقيمة 110 ملايين يورو في المجموع لكلّ الموظفين فيها في العالم كشكر وتقدير لهم خلال فترة جائحة كورونا، واعترافا بـ«جهودهم الجبّارة» خلال فترة صعبة.

وقالت أولريكا بيزيرت إحدى المسؤولات في المجموعة إن «الجائحة وضعتنا في موقف لم يكن أحد منّا مستعدّا له... وانتقلنا من خدمة في المتاجر المادية بمعظمها إلى نشاط عبر الإنترنت في خلال أسبوعين».

وأردفت أن «العمال المتعاونين معنا هم الأبطال الذين أعادوا توجيه شركتنا لخدمة الزبائن بأفضل الطرق الممكنة». وتوظّف «إنغكا» أكثر من 170 ألف شخص وتدير فروعا في 32 سوقا حول العالم.

وستوزّع العلاوات على كلّ الموظّفين فيها «بتاريخ 31 أغسطس والذين هم في مناصبهم حتّى موعد الدفع في يناير 2022». وتختلف الحصص المقدّمة باختلاف الأسواق. وتضاف هذه العلاوة إلى أخرى سنوية تمنحها الشركة بناء على مستويات الأداء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news