في أقل من شهر.. 6 مشروبات تخلصك من "الكرش"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

دهون البطن أو "الكِرش" من أكثر الأمور المزعجة والمحرجة، لذا نحاول دائما أن نبحث عن حلول للتخلص منه.

وهناك 7 مشروبات تخلصك منه في أقل من شهر، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "Brightside"

1- مشروب البرقوق:

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح على معدة فارغة، إذ يزيل السموم ويسرع فقدان الوزن، فهو يحتوي على فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد للحفاظ على لياقتنا البدنية، لا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم ويجب أن يخلط بالماء، لأنه ملين قوي.

2- مشروب القرفة والعسل:

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح على معدة فارغة، إذ يساعد في تقليل دهون البطن بشكل كبير، والقرفة تقلل من مستويات السكر في الدم وتساعد على الهضم وتحسن التمثيل الغذائي، يقول العلماء إن استبدال السكر بالعسل يمنع زيادة الوزن.

3- مشروب جنين القمح:

اشرب 150 مل قبل الوجبات، يجب أن يكون المشروب موحلًا قليلًا مع نكهة حمضيات خفيفة، يحسن هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم ويزيل السموم من الجسم.

4- مشروب الليمون والزنجبيل:

تناول كوبًا واحدًا في الصباح، إذ إن الزنجبيل منتج رائع لفقدان الوزن وخاصة في منطقة البطن لأنه يخفف التورم ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. وينشط الليمون الكلى، ويدعم إزالة السموم، وينظم عملية الهضم.

5- عصير الأناناس:

يمكنك تخفيفه بالماء، اشربه حسب الحاجة، سوف يمدك عصير الأناناس بالكثير من فيتامين سي ويساعد على التخلص من الماء الزائد في منطقة البطن ويشعرك بالشبع لفترة من الوقت.

7- مياة الديتوكس:

اشرب 8 أكواب يوميًا لمدة 4 أيام وستلاحظ الفرق، لا تستهلك أكثر من 1400 سعرة حرارية في اليوم، تعتبر واحدة من أكثر وصفات إنقاص الوزن فعالية، تساعد على تقسيم الدهون بسرعة والتخلص من الانتفاخ في البطن وتخفيف التورم ومع ذلك.

الطريقة:

- كوب من الماء

- ليمونة

- خيارة

- قطعة صغيرة من الزنجبيل

- يوضع في الثلاجة لمدة 15 ساعة.