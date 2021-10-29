بسنت شوقي ولجين عمران بنفس الفستان.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تُعرض الصدفة النجمات للظهور بنفس الإطلالة في مناسبات مختلفة، الأمر الذي يضعهن في مقارنة بين من فيهن صاحبة الإطلالة الأجمل؟

وعلى الرغم من ارتداء نفس الإطلالة إلا أن الجمهور يراها مختلفة على كل منهما، ويعود ذلك إلى طريقة التنسيق وشكل الجسم.

وتعرضت كلًا من الفنانة بسنت شوقي، والإعلامية السعودية لجين عمران لنفس الموقف مؤخرًا، بعد أن ظهرتا بنفس الفستان من تصميم زينة زكي، والذي كان يتميز بقصته الجذابة وخامته البراقة التي أضفت على النجمتين لمسات في منتهى الأنوثة والفخامة.

في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ارتدت بسنت شوقي الفستان، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مع المكياج الهادىء بألوان النيود.

بينما ارتدت لجين عمران الفستان ذاته، في العام الماضي، لكنها نسقته مع حزام جلدي من نفس اللون حول الخصر، وزينت الإطلالة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها.

واعتمدت لجين وقتها تسريحة الشعر الويفي المرفوع لأعلى، ومكياجًا بألوان ترابية مع إبراز رسمة العينين بالكحل الأسود.