علامة تحذير على رقبتك تشير إلى الإصابة بمرض السكر.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الملايين من الأشخاص على مستوى العالم من الإصابة بمرض السكرى، الذي قد ينتج عنه مضاعفات صحية عديدة.

وغالبية الحالات المصابة بمرض السكري تكون من النوع 2، وعلى الرغم من وجود عدد من الأعراض الشائعة، إلا أن هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شهرة، ومنها بعض التغييرات التي تطرأ على الجلد والتي يمكن تكون بمثابة علامة تحذير، بحسب موقع "إكسبريس".

يمكن أن تبدأ علامات "القهم العصابي" أيضًا في الظهور على الفخذ والإبط، ووفقًا لخبراء يرتبط هذا التغيير الجلدي بشكل شائع بمرض السكري من النوع 2 والأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وداء السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم، وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنها ناتجة عن مشاكل في مادة كيميائية في الجسم (هرمون) يسمى الأنسولين.

وأشارت الهيئة إلى أنه غالبًا ما يكون مرتبطًا بزيادة الوزن أو عدم النشاط، أو وجود تاريخ عائلي، والذي يعد "حالة تستمر مدى الحياة" ويمكن أن تؤثر على الحياة اليومية.

وفي كثير من الحالات، قد يجد المرضى أنهم بحاجة إلى تغيير نظامهم الغذائي أو تناول الأدوية أو إجراء فحوصات منتظمة.

- أعراض أخرى لمرض السكري من النوع 2

هناك عدد من الأعراض التي قد يلاحظها المرضى غير المشخصين، ومنها العطش الشديد وكثرة التبول والإرهاق.

وقد يعاني المرضى أيضًا من الشعور بالجوع بشكل متكرر أكثر من الرؤية الباهتة المعتادة والوخز أو التنميل في اليدين أو القدمين.

ويلاحظ بعض الأشخاص أن الجروح تبدأ في التعافي ببطء، ويمكن أن يكونوا عرضة للحكة واختبار العدوى خاصة حول المناطق الدافئة والرطبة من الجلد مثل الفم أو الإبط.

كما يمكن أن يزيد مرض السكري من النوع 2 أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في عينيك وقلبك وأعصابك بمرور الوقت.

- العلاج

يمكن إدارة مرض السكري من النوع 2 بعدة طرق، سواء بالأدوية أو بتغيير نمط الحياة، وتشمل الطعام الصحي والتغييرات الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفقدان الوزن.