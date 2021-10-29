«حق سارة فين؟».. سيدة «تريند تويتر» بعد أزمة شرف مع طليقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يومًا بعد يوم تمتلئ قائمة «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من القصص والحكايات الإنسانية، وتصدرت قصة جديدة تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حملت عنوان: «حق سارة فين»، لتكشف من خلال التدوينات عن تعرض سيدة مطلقة للتهديد والتشهير من طليقها.

شكوى تشهير وإثبات نسب

كشفت وثيقة مقدمة للنيابة، من محامي السيدة المطلقة التي حملت اسم «سارة»، تفاصيل الواقعة، التي بدأت بعد طلاق السيدة من زوجها عن طريق الخلع، ليبدأ معها سلسلة من التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا أن الأطفال ثمرة زواجهما، ليسوا أبنائه، وأنها كانت على علاقة بشخص آخر قبل وأثناء العلاقة الزوجية، لتطالبه السيدة بإجراء تحليل «DNA، لإثبات نسب الأطفال، بحسب الشكوى.

وانتشرت الوثيقة عبر موقع «تويتر»، لتثير تعاطف المغردين مع السيدة، واستنكارهم لتصرفات طليقها، إذ جاء من ضمن التعليقات: «وأنت تعمل كده مع أم عيالك اللي سمعتها من سمعة أولادك؟»، وفي تعليق آخر: «حسبي الله ونعم الوكيل.. النهايات أخلاق يا راجل، اعمل حساب لأولادك هيعيشوا إزاي، أنت بتدمرهم، الكلام ده خطير لا يمحيه الزمن».

النهايات أخلاق.. حق سارة فين؟

في تعليق آخر لأحدى المتفاعلات مع القصة: «حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هيردلك حقك، ولازم كلنا ندعم سارة، لأن فى بنات كتير تتعرض للابتزاز الإلكترونى، وربنا يا رب يردلك حقك»، وكتب آخر: «حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم من كل ظالم، طول ما إحنا كده هنشوف أيام سودة.. حق سارة فين».

تهديد لسارة من محامي طليقها

تداول أيضًا، عبر هاشتاج «حق سارة فين»، مقطع فيديو لمحامي طليق السيدة، يهددها بألفاظ نابية، ويتحفظ «هن» على نشر الفيديو، لما به من ألفاظ، وعلقت عليه سارة: «طب هو بيقول العيال مش عياله، أنا قولتله أعمل تحليل بشكل قانوني، بس هو بيستخدم أسلوب التشهير، للضغط عليا، للتنازل عن حق عيالي».