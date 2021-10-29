3 أفكار عصرية لارتداء الحذاء العالي مع أزياء الخريف.. شياكة من نوع خاص

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الخريف من الفصول المفضلة للنساء، وتنتظره كل امرأة من عام لآخر، لارتداء الملابس الأنيقة والمختلفة، لكن الملابس التي تتنوع الخفيف والثقيل، نظرا لحرارة الجو المائلة للبرودة بعض الشيء، تحتاج إلى تنسيق مختلف واختيارات محددة لنوعية الأحذية، لذلك نقدم لكِ أفكارا عصرية لتنسيق الحذاء العالي مع الإطلالات الخريفية، وفقا لموقع «Fustany».

أفكار لتنسيق الحذاء العالي مع أزياء الخريف

تنورة قصيرة وبليزر

توجد أفكارا مختلفة لتنسيق الأحذية العالية مع مختلف الإطلالات، منها اختيارها مع تنورة قصيرة وبليزر، أو مع فستان قصير، مع ارتداء معطفا متوسطا الطول فوقه.

البناطيل القماش

يمكن الاعتماد على ارتداء البناطيل القماش الواسعة، أو الضيقة منها، ويفضل اختيارها من نفس لون البنطلون، حتى يخدع البصر، ويجعل القوام يبدو أكثر طولًا.

شورت طويل

من الإطلالات الخريفية الأخرى المختلفة، يمكن تنسيق الحذاء العالي مع شورت طويل، خاصة أنه يعتبر من القطع الأبرز في الشتاء.

الأحذية الوردية مع الملابس الكلاسيكية

تعتقد بعض الفتيات، أنه من الصعب تنسيق الأحذية الوردية مع الملابس الكلاسيكية الخريفية والشتوية، إلا أنه يمكن تحقيق ذلك بسهولة، من خلال اختيار موديلات الأحذية الكلاسيكية ذات الكعب العالي، التي تتناسب مع الفساتين أو المعاطف الأنيقة في فصل الخريف والشتاء.

الأحذية الوردية مع الملابس العصرية

الحصول على إطلالة عصرية باللون الوردي، لا يعتبر من الأمور الصعبة مثلما يعتقد البعض، إذ يمكن اختيار الأحذية الوردية مع الملابس الكاجوال، التي تضمن الحصول على إطلالة رائعة بطريقة أنيقة ومبهرة، من خلال الاهتمام بتنسيق اللون الوردي مع الملابس بالطريقة الصحيحة، سواء مع ألوان أساسية أو محايدة.

موضة أزياء خريف 2021

التريكو

تعتبر الملابس المصممة من خيوط التريكو، من أحدث اتجاهات فصل الخريف، لأنها تساعد على الشعور بالراحة أثناء ارتدائها.

الكشاكش

تعتبر الكشاكش، أحدث موضة في خريف 2021، خاصة أنها من التفاصيل التي تضيف لمسة حيوية إلى «اللوك» العام، لذلك يجب الحرص على اختيار قطعة مزينة بالكشاكش في خريف هذا العام.