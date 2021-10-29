الامارات | عجوز بريطانية تطالب بزوجها الشاب المصري : فراقه كالموت

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز بريطانية تطالب بزوجها الشاب المصري : فراقه كالموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت العجوز البريطانية ايريس جونز (82عاما)، إن بعدها عن زوجها الشاب المصري محمد احمد إبراهيم،(36عاما)، لمدة عام تقريبا نتيجة انتظارهما لقرار تأشيرة الدخول لبريطانية لمحمد سبب لها «حزنا لا يوصف» وكانت هذه العجوز قد صدمت مشاهدي البرنامج الشهير «هذا الصباح» في بريطانيا، عندما تحدثت بالتفصيل عن علاقتها مع محمد الذي يصغرها ب 46عاما، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، ووصفت السيدة البريطانية حالة البعد عن زوجها بأنها «كالموت» وأكدت العجوز أنها ستذهب إلى مصر لتعيش مع زوجها إذا لم يتم منحه تأشيرة الدخول.

وكانت ايريس قد تعرفت على محمد عام 2019 عبر مواقع التواص الاجتماعي قبل أن تتزوجه عام 2020. وتحدثت ايريس عن مدى شوقها لزوجها محمد وقالت «لم يعد لدي الكثير من العمر ويمكن أن أموت في أي وقت وكل يوم يعتبر ثمينا بالنسبة لي» وقال محمد ل «ميل اونلاين»، إنه أبلغ ايريس عن حبه عبر مواقع التواص الاجتماعي «ولكنه عندما شاهدها في القاهرة تأكد حبه لها. وأنكر بشدة أن علاقته مع ايريس من أجل أموالها أو من أجل الحصول على جواز سفر بريطاني».

وكانت ايريس تعمل عاملة نظافة وتعيش الان في كوخ تبلغ قيمته نحو 220 الف جنيه إسترليني وهي تحصل على تقاعد قدره 200جنيه إسترليني أسبوعيا، إضافة إلى إعانة عجز.

وقال محمد لميل اونلاين انه «عندما زارته ايريس في القاهرة شاهدتها أمه وأعجبت بها وقالت له إذا كنت أنت سعيد فأنا سعيدة من أجلك يا ولدي. وهذا كل ما تريده كل أم لابنها أن يكون مع المرأة التي يحبها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news