تناولها فورا.. فواكه شائعة تمنع نقص الفيتامينات والمعادن الخطيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يتم إهمال الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة، ما يؤدي إلى العديد من أوجه القصور الغذائية، ونادرا ما يتم التعرف على هذه النواقص حتى ينخفض مستواها بشكل منخفض جدا وتسبب مشاكل صحية.

سواء كانوا أطفالًا أم بالغين، يجب على الجميع مراقبة مدخولهم الغذائي لمنع نقص التغذية والأمراض المرتبطة به، ويمكنك مزج الفاكهة ومطابقتها حسب ذوقك واستهلاكها يوميًا لإضافة لمسة صحية إلى نظامك الغذائي اليومي.

فيما يلي بعض الفواكه الشائعة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي للوقاية من نقص التغذية، وفقا لموقع indiatimes.

البرتقال

يمكن أن يساعدنا في تقوية المناعة، حيث يجد الناس طرقًا مختلفة لزيادة تناولهم لفيتامين سي، غني بفيتامين C وحمض الفوليك، فالبرتقال يقدم جرعة مثالية من التغذية اليومية.

الرمان

مليء بفيتامينات C و A و E ، والذي نوفر لك جرعة متكاملة من الفيتامينات، وتساعد في زيادة مستويات الحديد لديك، هل تعلم أن 100 جرام من الرمان تحتوي على 0.3 ملجم من الحديد؟ هذه الفاكهة الغنية بالحديد هي واحدة من أكثر التوصيات شيوعًا لمكافحة فقر الدم.

الموز

الموز هو أكثر الأطعمة ملاءمة لتناولها، يمكنك العثور عليه في أي مكان ولديه القدرة على إشباع جوعك على الفور.

الموز محلى بشكل طبيعي وهو مثالي أيضًا للرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ويعد من "الأطعمة الخارقة" نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك التي تساعد في الحفاظ على مستوى صحي للجلوكوز في الدم في الجسم.

التفاح

تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب! هذه حقيقة، يعتبر التفاح مصدرًا لذيذًا للحديد ويمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين المنخفضة لديك.

التفاح ضروري لمن يعانون من فقر الدم كما أنه مناسب لمرضى السكر لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر الطبيعي.

الفراولة

طعام جيد لصحتك ومذاقه لذيذ للغاية في نفس الوقت، الفراولة غنية بالحديد وفيتامين سي (الذي يساعد أيضًا في امتصاص الحديد).