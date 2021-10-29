ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز كل يوم صباحا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الموز من الفواكه الشتوية الرائعة المُفضلة للكثير من الناس، وهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، التي توفر فوائد للهضم وصحة القلب وفقدان الوزن.

بصرف النظر عن كونه مغذي للغاية، فهو أيضًا وجبة خفيفة مريحة للمعدة. فيما يلي نعرض لكم، الفوائد الصحية التي يمد بها الجسم وفق ما ورد في موقع "healthline".

1- النوم بشكل أفضل:

يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاكه يوميًا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين، ما قد يساهم في تعزيز جودة النوم لديك، ويقلل من مستويات الكورتيزول أو ما يعرف بـ"هرمون التوتر".

2- تسهيل عملية الهضم:

يؤدي تخمر النشا المقاوم الموجود في الموز إلى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA)، مثل الزبدة، وثبت أنها تعزز الهضم الصحي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأمعاء.

3- إنقاص الوزن:

كما أنه غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، وأظهرت الأبحاث أنه قد يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة، كما يحتوي على كمية وفيرة من البروتينات التي تساهم في إنقاص الوزن بصورة فعالة.

4- محاربة التجاعيد:

بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، لذلك استهلاكه يوميًا يعمل تحسين البشرة.

5- زيادة مستويات الطاقة:

يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ويمنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

6- تدعيم صحة القلب:

يحتوي أيضا على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساهم في تدعيم صحة قلبك، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪.

7- تحسين الرؤية:

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية في الليل.