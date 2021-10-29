هكذا تشتري الرمان الجيد.. وكيف يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بدأ موسم الرمان في شهر أغسطس وينتهي في منتصف نوفمبر، وهو فاكهة لذيذة تتميز بفوائدها الغذائية الضخمة، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل "C"، "A"، "B5"، "E"، "K"، كما يحتوي على الحديد والبوتاسيوم المهمين لصحة القلب، بالإضافة إلى الكالسيوم والنحاس والمنغنيز والفوسفور.

وأظهرت العديد من الدراسات فوائد الرمان ودوره في الحفاظ على صحة القلب وسلامة الشرايين، وأكد موقع "ميديك فوريوم" أن النشاط المضاد للأكسدة للرمان أعلى بثلاث مرات من نشاط النبيذ الأحمر والشاي الأخضر.

حدق العين

ويشير الخبراء أن الرمان غني بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة والتي تقلل من الالتهابات التي تسبب أمراض القلب، كما أنها مسؤولة عن لون الرمان الأحمر الياقوتي، ويعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، وبالتالي تحسين الدورة الدموية.

ويفيد الرمان الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، لأنه يقلل من مستويات علامات الالتهاب في الدم، ويزيد من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد)، ويتحد هذا النوع من الكوليسترول مع الكوليسترول "الضار" ويعيده إلى الكبد، ثم يزيله في الخارج.

ووجد الخبراء أن بعض المركبات الموجودة في الرمان، مثل بونيساجين وحمض الإيلاجيك، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر، حيث أنها تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة مرض السكري من النوع 2.

ويسهم الرمان في تعزيز صحة الفم والأسنان، ومحاربة السرطان، والوقاية من فقر الدم، ويعمل على الحفاظ على نضارة البشرة، كما يعزز عصير الرمان من عمل الجهاز الهضمي، ومعالجة الالتهابات، وتقوية الذاكرة، ويستخدم قشر الرمان في إيقاف النزف الخارجي، الوقاية من الالتهابات والعدوى، بينما يحمي مغلي القشور من مشاكل القولون ويعزز من صحة الكلى والكبد، ويسهم في القضاء على الطفيليات.

خطوات اختيار الرمان الجيد:

1.وزن الرمان

اختر الثمرة الثقيلة. يشير وزن ثمرة الرمان إلى كمية العصير فيها، فكلما زادت ثمرة الرمان زادت كمية العصير فيها.

2- شكل الثمرة

تحقق من شكل ثمرة الرمان - شكل الرمان غير الناضج سيكون مستديرا، حيث أن الرمان ينضج، وتنتج بذوره المزيد من العصير وتجعل شكله أكثر تربيعا ومسطحا. كما يشير تاج ثمرة الرمان المفتوح إلى أنه أكثر نضجا.

3- لون الثمرة

اختر ثمرة رمان ذات قشرة ملونة عميقة. تتنوع القشرة في ظلال حمراء، من الساطع إلى البني أو حتى الوردي. يجب أن تكون القشرة لامعة أيضا.

مع ذلك وفي حين أن لون القشرة لا يشير إلى أي شيء عن النضج أو النكهة، فكلما كان اللون أعمق، كان ذلك أفضل.

4- ملمس الرمان

المس الثمرة، لا ينبغي أن تكون قشر الرمان الجيد طريا جدًا ويجب أن يكون صلب الملمس، وتأكد من عدم وجود أجزاء طرية جدا أو تالفة وأن القشر ناعم الملمس. يمكن أن تشير البقع اللينة جدا أو أي نقر في القشر إلى التسوس.