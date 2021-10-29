طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم.. «نأنأ» مع الشاي بمزاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البقسماط والشاي بلبن، من عناصر «النأنأة» المفضلة والمحببة للجميع عبر الأجيال المختلفة، سواء بين الإفطار والغداء أو حتى في العشاء، خاصة عند تجمع العائلة بكاملها يوم الجمعة، وفيما يلي طريقة عمل البقسماط المقرمش، والبقسماط بحبة البركة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

البقسماط بحبة البركة

مقادير البقسماط بحبة البركة

3 أكواب دقيق.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن.

بيضة.

فانيليا.

حبة البركة.

سمسم.

حبوب كمون.

زعتر جاف.

طريقة عمل البقسماط بحبة البركة

- يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر، ثم يضاف الزيت والماء، ويقلب.

- استمري في التقليب لحين الحصول على عجينة.

- تترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة تقريبا.

- يخلط البيض مع الفانيليا.

- تفرد العجينة وتدهن بخليط البيض والفانيليا.

- يرش الوجه بالسمسم وحبة البركة والكمون، ويمكنك إضافة زعتر جاف.

- تقطع العجينة شرائط، وتلف وتدهن بخليط البيض والفانيليا مرة أخرى.

- يرص البقسماط فى صينية، ويدخل الفرن حتى النضج، ويقدم.

البقسماط المقرمش

مقادير البقسماط مقرمش

12 كيلو دقيق.

12 كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب سمسم وشمر.

ماء دافيء للعجن.

تكفي تلك المقادير لعمل كمية كبيرة من البقسماط.

طريقة عمل بقسماط مقرم بسهولة

- تخلط المكونات الجافة أولً،ا وهي الدقيق والسكر والملح والخميرة.

- يوضع الدقيق في العجان، ثم يضاف الزيت.

- يشغل العجان حتى يتشرب الدقيق الزيت.

- يضاف الماء تدريجيًا أثناء العجن، حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

- ترفع العجينة من وعاء العجان، لوعاء نظيف وجاف، ثم يغطى الوعاء.

- يترك العجين لمدة ساعة في مكان دافئ، حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- تشكل العجينة على شكل كور صغيرة، وتشكل كل كرة على شكل حبل رفيع.

- ترص عجينة البقسماط على صاجات، وتترك مرة أخرى حتى ترتاح.

- يدهن البقسماط بالقليل من الماء واللبن، باستخدام فرشاه.

- يرش وجه البقسماط بخليط الشمر والسمسم.

- يدخل البقسماط الفرن، حتى ينضج البقسماط، ويصبح لونه ذهبيا، ثم يقدم.