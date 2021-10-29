6 عناصر مهمة للعناية بوجه الرجال.. هتخلي ملامحك شباب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بشرة الوجه حساسة للغاية، وتحتاج إلى عناية خاصة من قبل الرجال والنساء على حد سواء، إذ يتعرض الوجه عكس باقي البشرة لأشعة الشمس، وأتربة الشارع، والغبار، وحرارة الصيف، وبرودة الشتاء، لذا تصبح العناية به من الأمور المهمة للرجال والنساء على حد سواء.

وعكس السائد، بأن غسيل الوجه بالصابون يحقق العناية الكافية، فإن هناك خطوات ونصائح يومية وأسبوعية، يمكن عملها للحصول على أفضل النتائج، والتمتع بـ بشرة صحية للرجال ونضرة ونظيفة، وفيما يلي نصائح العناية بالوجه، بحسب ما نشر موقع «for men» المتخصص في شؤون الرجل الجمالية والصحية.

نصائح العناية بوجه الرجال

ضع كريم للعين

غالبًا ما نهمل العناية بأعيننا، إلا أنه من الضروري التركيز عليها والاهتمام بها، من خلال استخدم كريم العين حول منطقة عينيك، ثم لاحظ فارق النضارة بوجهك.

استخدام كريم مضاد للتجعد

في الطقس البارد الذي يتطلب منك ارتداء ملابس ومسلتزمات خاصة لمنع المطر عن جسدك ووجهك أيضا، لذا ضع القليل من الكريم المضاد للتجعد على وجهك، للحفاظ عليه من الخطوط الدقيقة التي تظهر في مرحلة الشباب.

استعن بمنظف به حمض الساليسيليك

إذا كانت بشرتك دهنية، فمن المهم أن تبدأ في استخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك، ويمكنك الحصول على هذا المنتج من أي صيدلية.

عليك بالواقي الشمسي

أحد الأشياء الأساسية المهمة لوجه الرجال، وضع كريم مضاد للشمس، والمعروف بـ«صن بلوك»، لأنه يحمي من الأمراض والتجاعيد، ويحافظ على البشرة، خاصة إذا كنت تعمل في الشمس.

ضع مرطب الريتينول

يمكن استخدام الكريم المرطب الذي يحتوي على مادة الريتينول على وجهك ورقبتك، عدة مرات في الأسبوع الواحد، ولا يشترط يوميا، لتحفيز الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة.

جرب عمل الفيلرز

الفيلرز من الخيارات الجيد للعيون المجوفة، والخدين، والهالات السوداء، لأن هذه التقنية تعطي مظهرا شبابيا، وتؤخر علامات الشيخوخة.