فوائد بالجملة لـ القهوة في تعزيز صحة الشعر.. «تخلصك من قشرة الرأس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تمتاز القهوة بالعديد من الفوائد لصحة الجسم والبشرة، لذلك تستخدم مستخلصات القهوة في بعض منتجات التجميل والعناية الشخصية.

وأوضح خبراء التجميل أن فرك القهوة المطحونة على فروة الرأس يمكن أن يعمل على تحسين صحة الشعر ويساعد على التخلص من مشاكله، كما ذكر موقع «Times of India».

ويؤدي فرك فروة الرأس بالقهوة المطحونة في تقشيرها وإزالة الخلايا الميتة، كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويساعد تعزيز نمو الشعر الجديد في إزالة الشعر القديم، كما يساعد التقشير في الوقاية من قشرة الرأس والالتهابات البكتيرية، وتسهم القهوة بطبيعتها الحمضية في إعادة توازن درجة الحموضة للشعر وفروة الرأس المتضررة.

خليط طبيعي للشعر باستخدام القهوة المطحونة

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الطازجة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

9 قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة كبيرة من سكر جوز الهند.

8 قطرات من زيت النعناع العطري.

طريقة إعداد خلطة القهوة في خطوات بسيطة

في وعاء يمكن إضافة البن المطحون وخلطه مع سكر جوز الهند وزيت اللوز.

إضافة قطرات من الزيوت العطرية والاستمرار في التقليب حتى لاتكون كتل.

وفي النهاية وضع الخليط على فروة رأس مبللة والتدليك جيدا بحركات دائرية قبل شطفها بالماء.

ينصح بعدم استخدام الخليط بشكل يومي وذلك لخطورته على الشعر لأنه يؤدي إلى نتائج عكسية والاكتفاء بمرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد شرب القهوة بالليمون

التخلص من السموم

يساعد مشروب القهوة بالليمون في تخليص الجسم من السموم بطريقة مثالية، إذ يعتبر من الطرق الطبيعية لتنظيف الجسم بالإضافة إلى أنه مشروب منعش.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، التي تعمل على تحسين الجهاز الهضمي كما تساعد على تثبيت الهضم، لذلك تعمل على تجنب تكوين الدهون في الجسم.

تحسين التمثيل الغذائي

تعمل القهوة بالليمون على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد على تزويده بالأكسجين اللازم.