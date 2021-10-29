الامارات | شاب مصري يطلب الطلاق لأن زوجته مختلفة عن صورها على "فيسبوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصري يطلب الطلاق لأن زوجته مختلفة عن صورها على "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب مصري على تقديم دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بخلع زوجته، مبررًا طلبه بالقول "من يوم الزفاف .. كل يوم بصحى قبلها من النوم وبشوفها قبل ما تغير شكلها بالمكياج".

وأضاف الشاب، "عرفتها عن طريق الصور على الفيسبوك وطلع شكلها متغير عن الصور نهائي"، وأضاف الزوج في دعواه التي حملت رقم 140 لسنة 2020، "طلع المكياج وفلتر الصور على السوشيال ميديا مغيرها نهائي"، وفقا لموقع مصراوي.

ويروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: "عشت معاها أيام غريبة، من يوم الدخلة وأنا لقيتها واحدة تانية خالص غير اللي أنا شفت صورها وخطبتها، ويتابع" الصبح بشوفها قبل ما تلحق تحط حاجة في وشها أو تسرح شعرها.. فحسيت إني اتخدعت، لذلك قررت الانفصال عنها بكل الطرق".

وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، أوضح "زواجنا لم يستمر إلا شهرا واحدا فقط ولم أطق العيشة معها بطريقتها الغريبة فزوجتي تستعمل أنواع مكياج كتير لتغير ملامحها الغريبة وبالفعل تقوم بذلك وتخدعني".

وأشار الزوج إلى أنه حاول خداع نفسه ومجاملتها ليرضيها، لكنه تابع قائلاً: "بشوفها على طول صاحية من النوم شعرها منكوش.. وشكلها مختلف تماما عن اللي اتجوزتها بناء عليه"،فصممت على الطلاق، لكن المفاجأة كانت أن الزوجة رفضت.

فلجأ الزوج إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى قضائية طالب فيها بتطليق زوجته للضرر، وتحمل رقم 284 لسنة 2020 ولا تزال منظورة حتى الآن.

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