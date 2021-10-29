الامارات | فضل شاكر يطرح أحدث كليباته "قاعد مكانا" من إخراج منذر رياحنة .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أحدث كليباته "قاعد مكانا" من إخراج منذر رياحنة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح النجم اللبنانى فضل شاكر اليوم كليب أحدث أغانيه "قاعد مكانا"، عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع طرحها على كل المنصات والإذاعات، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى الدهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

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