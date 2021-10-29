الامارات | الأردن: رفع قضية "نفقة" على شاب أعزب !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: رفع قضية "نفقة" على شاب أعزب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا مواطن أردني أعزب ولم يتزوج من قبل من توقيفه لدى الاجهزة الأمنية، بسبب قضية نفقة.

وقال المواطن غير المتزوج أنه كان متوجها إلى منزل احد اقاربه قبل ان توقفه دورية أمنية لتكتشف أنه مطلوب وتقتاده الى المركز الأمني.

وحسب قريبه الذي روى الحادثة ل"اذاعة حسنى" "لم نعرف سبب الطلب إلا لدى وصوله المركز الأمني، وهناك تم تكفيله على أن يراجع المحكمة الشرعية".

وأضاف حسب موقع "عمون الإخباري" "دخلنا الى المحكمة في اليوم التالي، ليتبين أنه مطلوب فعلا بالاسم، لكنه غير متزوج، وليس هناك من قدمت شكوى نفقه بحقه، وبعد البحث تبين أن المحامية الموكلة بالقضية الأصلية تعرف اسم الزوج من اربعة مقاطع لكنها لا تعرف رقمه الوطني" وهكذا حدث التشابه بالأسماء.

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