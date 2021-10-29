5 أنواع من البهارات تحميك من خطر السرطان.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هل تعلم أن البهارات تحمى من خطر الإصابة بالسرطان؟.. لا تُستخدم لمجرد إعطاء نكهة خاصة للأطعمة فحسب، ولكن أيضا تمنع الإصابة بهذا المرض الخطير.

خبيرة التغذية الروسية تاتيانا ديك، تشير إلى أهمية تضمين القرفة والكركم والزعتر والمريمية والأوريغانو إلى نظامنا الغذائية لفوائدها الغذائية الهامة ومنها الحماية من الإصابة بالسرطان، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأوضحت أن ذلك يعود لكون هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي لها تأثيرات مضادة للسرطان وتحارب الجذور الحرة.

وتابعت الخبيرة، قائلة: "وهذه ليست كل خصائصها المفيدة. القرفة تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الكركم يحسن وظائف المخ ويعزز فقدان الوزن".

كما أن الزعتر مفيد لعلاج نزلات البرد ويمكن أن تساعد المريمية في مشاكل الجهاز الهضمي، والأوريغانو مفيد للجهاز العصبي.