هل يمكن أن تسبب المكسرات أضرارا على الجسم؟.. طبيب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

المكسرات تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، إذ تعمل على تقوية المناعة وتقليل الالتهاب، لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات يمكن الحصول عليها من خلالها.

وتمد الجسم بالطاقة، بالإضافة لدورها في المساعدة بعمل القلب والأوعية الدموية، إلا أنه وإلى جانب فوائدها يوجد مساوئ في حال تناولها بشكل غير صحيح.

خبير التغذية الروسي أرتيم ليونوف، يقول إنه: "على الرغم من حقيقة أن المكسرات تحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المفيدة والألياف والبروتين، إلا أنها تحتوي على مواد تثبط الإنزيمات. وجميع المواد المفيدة في المكسرات في حالة غير نشطة، فهي محدودة بالمواد الحافظة الطبيعية ولا تعود بفوائد على الجسم. وإذا قمت بإشباع الجوز بالماء، فإن جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة تنتقل إلى شكل نشط وتصبح متاحة للجسم"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأضاف الخبير أن المكسرات ستكون صالحة للاستهلاك إذا تم نقعها في الماء لمدة ست إلى ثماني ساعات. وخلص خبير التغذية إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على كل قوة الطبيعة الموجودة في الجوز".