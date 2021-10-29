طبيب يحذر: هذه الأطعمة خطر على الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يرى خبراء التغذية أن الغالبية ممن يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي بسبب الطعام، وأيضا نمط الحياة، وممارسة الرياضة.

ومن أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة.

ويوضح الطبيب الألماني توماس فريلنغ استشاري التغذية، أن تضمين السكر يأتي في قائمة الأطعمة الخطرة، موضحا أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة حلوة. بالإضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق، حسب ما نقل "سبوتنيك".

وأوضح فريلنغ أن "هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، هكذا، من حيث المبدأ، يجب ألا تأكل أكثر من 500 جرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون "السيئة"، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.

في الوقت نفسه، قام الطبيب بتجميع قائمة الأطعمة الصحية. احتلت الفاصوليا والخضروات المرتبة الأولى فيها - فهي تحتوي على مواد الصابورة مثل الألياف. ثم هناك الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.