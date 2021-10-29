10 خطوات لتفادي الخلافات مع شريك الحياة.. «اختار الوقت المناسب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعرض العلاقات الزوجية لخلافات تحدث نتيجة لأسباب عدة، منها عدم التفاهم بين الطرفين أو لانعدام وجود نقطة التقاط بينهما، لذلك قدم برنامج «هي وبس»، مجموعة من النصائح التي تساعد على تجنب الخلافات الزوجية بين الزوجين.

خطوات تجنب الخلافات بين الزوجين

- عدم صراخ المرأة في وجه الرجل.

- محاولة التعامل مع الخلافات الزوجية في المواقف المختلفة.

- عدم إهانة الرجل وقت الخلاف.

- تقديم النصح للرجل لتجنب الخلاف المستمر بينهما.

- على الزوجة تجنب استخدام أسلوب الأمر.

- الابتعاد عن إفشاء أسرار الخلافات الزوجية.

- عدم تصدير الأزمات للزوج عند عودته من العمل.

- اختيار وقت مناسب للتفاهم مع الزوج والحديث عن الأزمات المختلفة بينهما.

- وقت الخلاف يجب أن يبتعد الزوجان عن تذكر الخلافات السابقة.

- على الزوجين التعامل مع الزواج تحت عقد ديني، واحترام الطرفين بعضهما البعض وتجنب الخلافات السطحية لضمان استقرار العلاقة الزوجية.

طرق التعامل مع الخلافات الزوجية بعد انجاب الأطفال

تجنب إهمال النفس

يمكن للعناية بالطفل أن تستغرق وقتا طويلا وجهودا كبيرة من الأبوين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمالهما العناية الذاتية وصعوبة الحصول على وقت خاص بهما، لذا لابد من تخصيص وقت يقوم فيه الزوجان بالاهتمام بنفسهما، وممارسة النشاطات المختلفة.

الاعتراف بوجود مشكلة

يجب أن يعترف الطرفان بوجود مشكلة، لإحداث تغيرات جوهرية في أسلوب حياتهما ولمحاولة تفادي أي مشاكل تحدث بينهما.

طلب المشورة من ذوي الخبرة

يمكن طلب المشورة من الأطباء النفسيين أو أفراد العائلة من ذوي الخبرة، للوصول إلى حلول لهذه المشكلة والموازنة بين تربية الأطفال والحياة الزوجية.