الامارات | القبض على صاحب محل في الهرم صوَّر 900 امرأة في غرفة قياس الملابس ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب محل في الهرم صوَّر 900 امرأة في غرفة قياس الملابس ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية عن كارثة حقيقية تعرضت لها أكثر من 900 فتاة في منطقة الهرم، بعد القبض على صاحب محل ملابس حريمي شهير اتهم بعمل فتحة بغرفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات خلال تغيير ملابسهن، حيث اصيب العديد من البنات والسيدات بالهلع فور سماعهن باسم المحل.

ونشرت فتاة تدعى مريم كامل، شاهدة عيان، تفاصيل ما حدث مع صاحب المحل الشهير في الهرم، أثناء القبض عليه، وادعت الفتاة أنها ليست المرة الأولى، التي يجرى فيها ضبط المتهم بـتصوير الفتيات داخل غرفة القياس بالمحل، إذ ألقى القبض عليه من قبل، وجرى تشميع المحل، قبل أن يفتح من جديد، مشيرة إلى أن الشرطة اكتشفت كارثة على هاتفه المحمول، عبارة عن ملف يحتوي على 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تغيير ملابسهن.

وكتبت مريم، في منشورها، الذي شاركته مع الجميع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المحل ده في شارع (....) ، اصحاب المحل عاملين خرم في غرفة تغيير الملابس وبيصورو البنات وهي بتغير، المحل لا يوجد به كاميرات، لكن البني آدم.. بيصورهم بموبايله، واتعمل محضر قبل كدهـ بسبب نفس الموضوع وتم إغلاقه، والمحل اتفتح تاني".

وحسب "الوطن" المصرية وجهت شاهدة العيان، رسالتها للفتيات التي ترددت على المحل: "لكل البنات اللي راحت المحل ده ماتتنزليش عن حقك، روحي اعملي محضر ماتسكتوش، السكوت هو اللي بيودينا في داهية، ديه حقوقكم، الولد تم القبض عليه، لكن لازم كل من دخل هذا المحل، يروح يطالب بحقه وحق أولاده وعائلته".

وأوضحت مريم، تفاصيل العثور على 900 صورة للبنات: "الولد على موبايله فولدر كامل 900 صورة، شخص مريض نفسيا، محدش يسكت، وربنا يسترنا ويستر أحبابنا وأهالينا أجمعين".

ووفق "روسيا اليوم" باشرت النيابة العامة، التحقيق مع صاحب المحل، في قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، كما تستمع جهات التحقيق لأقوال الطالبتين صاحبتي البلاغ.

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