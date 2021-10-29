منى الشاذلي: عاوزين نتكاتف حول نبذ العنف ضد الفتيات «الثقافة بتتغير بالإصرار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أمس الخميس، تقريرا تلفزيونيا عن مشاركتها مع هيئة إنقاذ الطفولة ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020».

«إكسبو» حدث عظيم في دبي

وقالت «الشاذلي»، إن «إكسبو» حدث عظيم في دبي، ويحتوي على أجنحة كبيرة وكثيرة وأحداث وفعاليات، هذه الأجنحة ليست للدول والثقافات والحضارات فقط، ولكن أيضا للأفكار الاقتصادية والتصميمية والإنسانية.

تفاصيل جناج المرأة في إكسبو دبي

وأشارت إلى أن هناك جناحا كاملا للمرأة، والذي ينظم من خلاله عدد كبير من الجلسات الهامة، وجود شخصيات وهيئات دولية كبرى، منها هيئة إنقاذ الطفولة، والتي عقدت جلسة لها علاقة بالفتيات في العالم، والذين يحتاجون دعما، تحت عنوان «أصوات الفتيات للفتيات».

تفاصيل جلسة «أصوات الفتيات للفتيات»

وأوضحت الإعلامية أن ما يميز هذه الجلسة ليس فقط حضور شخصيات نسائية من مختلف أنحاء العالم، سواء من مصر أو أرمينيا أو كينيا إو إنجلترا، ولكن الأهم وجود الفتيات اللاتي تحدثن من دول أفريقية وسوريا ولبنان والأردن ومصر.

نريد أن نتكاتف حول فكرة نبذ العنف ضد الفتيات

وتابعت: «صحيح أن الفتيات قدموا فقرات تناسب سنهم، ولكن أفصحوا عن الأفكار التي نريد أن نتكاتف حولها، وهي فكرة نبذ العنف ضد الفتيات وتعليمهن، كلها أفكار إنسانية مهمة جدا ويجب ترسيخها».

تتغير الثقافة بالإصرار والتكرار

وقالت الإعلامية خلال الندوة: «تتغير الثقافة بالإصرار والتكرار، تغيير الثقافة ليس سهلا ولا يستطيع فردا واحدا أن يحدث ذلك بمفرده، وكل الأديان تدعو إلى الرحمة وما من رحمة في درب فتاة أو امرأة».

إكسبو دبي 2020

وتعد هذه النسخة من معرض «إكسبو 2020 دبي» أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، كما يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأول مرة، وتشير التوقعات إلى أن عدد الدولة المشاركة قد يصل إلى أكثر من 195 دولة، ما يعني أن المعرض سيكون منصة شاملة لدفع عجلة نمو أعمال الرواد والشركات الناشئة في الإمارات والمنطقة.