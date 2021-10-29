الامارات | بأغنية لمدحت صالح.. الإعلان عن أكبر وأحدث سجن في مصر .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية لمدحت صالح.. الإعلان عن أكبر وأحدث سجن في مصر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت السلطات المصرية امس ما وصفته بأحد أكبر السجون في العالم، بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمالي القاهرة.

وأطلقت وزارة الداخلية المصرية مساء الخميس عبر قناتها على موقع يوتيوب ومن خلال صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيلما تسجيليا بعنوان "الحق في الحياة"، وأغنية بعنوان "فرصة للحياة" من غناء مدحت صالح ومي فاروق، للكشف عن إنشاء وتجهيز السجن الجديد الذي يسمى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

والسجن حسب "سكاي نيوز عربية" تتم إدارته عبر التقنيات الحديثة ومجهز بوسائل تحقيق الكرامة للنزلاء منها صالات رياضية وأماكن ترفيه وشاشات عرض تليفزيونية، وفقا لتأكيد الداخلية المصرية.

ونظمت وزارة الداخلية المصرية زيارة إلى السجن الجديد شارك فيها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.

تم تشييد السجن الجديد في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وقالت الداخلية عنه: "إنه باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي السجون العمومية في مصر".

وأضافت أن السجن الجديد بوادي النطرون تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطور استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

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