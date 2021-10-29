مصممة أزياء توضح ألوان موضة شتاء 2022.. منها «الأخضر والسماوي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث كل سيدة عن الألوان الجديدة التي تعتبر من ألوان موسم، وتنوعت ما بين الأخضر والزيتوني والسماوي والأصفر.

وأوضحت مصممة الأزياء نسيبة حافظ، أن تلك الألوان انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، وبدأت في الظهور في عروض بيوت الأزياء الشهيرة، ومشاهير مصممي الأزياء العرب.

وأضافت «حافظ» أثناء حديثها لـ «هُن»، أن اختيار اللون الأخضر الزيتوني، هو مفاجأة هذا العام، حيث يعتبر من الألوان التي تم إهمالها السنوات الماضية باعتباره من الموضات التي تعد رائجة.

وأشارت نسيبة حافظ، أن ذلك اللون يتلاءم مع كل المناسبات، ويمكن استخدامه بأكثر من شكل سواء قمصان أو جواكيت وأيضا التنانير والسترات، مؤكدة إن اللون السماوي من الألوان يتكرر في كل موسم، ومن الألوان الشهيرة في الشتاء حيث يعطي شعورا بالحيوية والأناقة ويعطي مظهرا جذابا لمن يرتديه.

ولفتت مصممة الأزياء، إلى أن من ألوان الشتاء الشائعة لهذا الموسم، هو اللون الوردي، الذي يتسم بالنعومة والرقة، ويمكن مزجه مع العديد من القطع ويعطي طلة أنثوية براقة وملفتة بشكل كبير.

ألوان موضة شتاء 2022

ويناسب اللون الأحمر الغامق فصلي الخريف والشتاء، ويعد اختيارا مناسبا للمعاطف، والفساتين والبدل، والسترات بأشكالها المختلفة، أما اللون الرمادي فهو أساسي في فصل الشتاء، وهو متكرر كل موسم شتاء ولا غنى عنه يعطي احساسا بالدفء والأنوثة فضلا عن أنه يعزز من الثقة بالنفس لمن ترتديه.

ونصحت مصممة الأزياء بالتروي في اختيار الملابس لكل موسم، وعدم الشراء دفعة واحدة، حيث تطرح بيوت الأزياء والمصممون تشكيلات متنوعة على مدار الموسم.

وشددت على ضرورة اختيار ما يناسب كل فتاة وعمرها ليعطي لها طلة حقيقية غير متكلفة، حتى لا تظهر بشكل مختلف على غرار الحقيقة، منوهة بأن لون الملابس يجب أن يكون متوافقا مع لون البشرة.