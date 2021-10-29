«الحموات الفاتنات».. «سحر وهالة» يكسرن قاعدة الخناقات: فوتوسيشن وبرامج وتفصيل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أمام أحد الفنادق الكبرى على البحر في منطقة سيدي بشر، بمحافظة الإسكندرية، تجملن وارتدين فساتين تناسبت مع أعمارهن، إذ تخطت واحدة منهن عامها الخمسين والأخرى تصغرها بـ3 سنوات، وأمسكن بيد بعضهن البعض، واستعدتا للخضوع لجلسة تصوير، حينما تنظر إليهن تجد ملامحهن متشابه كأنهن شقيقتين ومن دم واحد، ولكن المفاجأة حينما تعلم إنهن «الحموات الفاتنات» اللواتي طالما سمعنا أساطير وحكايات عنهن والخلافات والمقالب التي تدبرها كل واحدة للأخرى، لتعكس سحر مهدي، وهالة أحمد المصري، المتعارف عليه ويكسرن القاعدة.

فوتوسيشن في ربع ساعة

بعدسة زوجة الابن وثقت الحالة التي تعكس التقارب بين الحموات في أقل من 15 دقيقة، اللواتي يجمع بينهن علاقة صداقة ومودة عكس ما نسمعه دائمًا عن الحموات وما جسدته الكثير من نجمات الفن عن تلك العلاقة، فكان من أشهرهن الفنانتين ميمي شكيب وماري منيب، وروت السيدة الخمسينية هالة أحمد المصري، كواليس جلسة التصوير التي جمعتها بحماة ابنها، لـ«الوطن».

«أنا وسحر إخوات مش حموات في طباع بينا مشتركة»، عبارة ترجمت من خلالها السيدة هالة المصري، التي تعمل كمرشد نفسي واستشاري علاقات زوجية وأسرية، العلاقة التي تجمعها بحماة ابنها، إذ تابعت:«اتعرفت عليها من 4 سنين لما كانوا ولادنا زمايل في الشغل والكلية قبل ما يتجوزوا، جمعتنا صداقة جميلة ورحبنا بفكرة زواجهم جدًا».

تعمل السيدة سحر مهدي، في تفصيل الأزياء، وهو الأمر الذي جاء بعد تشجيع من حماة ابنتها، إذ أقنعتها بتفصيل فستان الخطوبة:«هي بتشتغل خياطة، أنا اللي شجعتها على التفصيل وإنها تعمل صفحة وجروب، وكان أول حاجة فصلتها فستان خطوبة بنتها».

«بنختار التصاميم والأقمشة سوا..هي تفصل وبعدين نلبسهم»، هكذا تابعت السيدة الخمسينية التي تهوى التصوير والخضوع لجلسات تصوير، مشيرة إلى أن الحموات لا يشترط أن يكون بينهن خلافات مثل ما هو معتاد، وإنما علاقة طيبة قائمة على الود والمحبة.

لا تقوى السيدتين على طول فترة الخلاف والقطيعة بينهن، فلا يزيد الأمر عن ساعات ويعاودن الحديث مجددًا:« بنحتوي الخلاف وبنتسامح مينفعش يعدي يوم وإحنا متخانقين، عندنا إصرار نفضل إخوات وحبايب، أسرارنا مع بعض بنتقابل يوميا بنتكلم مرتين 3 في التليفون خروجتنا سوا، بتستشيرني في لبسها وبتاخد رأيي في كل حاجة وبتمدحني، بحبها وبرتحلها».

موقع وصفحة «الحموات الفاتنات»

قررت«هالة وسحر» تدشين قناة على موقع يوتيوب وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقدمن من خلالها فيديوهات ونصائح للسيدات باسم «الحموات الفاتنات»، ويتمنين أن يكون لهن برنامجهن الخاص على شاشات التلفزيون بالاسم ذاته:«عايزين الناس تستفاد من تجربتنا وخبراتنا».