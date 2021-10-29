ما أسباب التبول اللاإرادي لدى الكبار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن التبول اللاإرادي يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ لأنه يسبب حرجا بالغا للمريض.

وأضافت الرابطة أن التبول اللاإرادي لدى الكبار له أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية تتمثل في نقص هرمون ADH، الذي يتحكم في نشاط المثانة في الليل، وفرط نشاط المثانة، وعدوى الكلى أو المثانة، وداء السكري وسرطان البروستاتا بالنسبة للرجال، وتعاطي أدوية معينة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية وشرب الخمر.

كما قد يرجع التبول اللاإرادي لدى الكبار إلى سبب نفسي مثل التوتر النفسي أو الصدمات النفسية.

ويتم علاج التبول اللاإرادي لدى الكبار بناء على السبب، الذي يقوم الطبيب بتشخيصه؛ حيث يتم على سبيل المثال تعويض نقص هرمون ADH بواسطة الأدوية. أما إذا كان السبب نفسيا، فسيخضع المريض حينئذ للعلاج النفسي.

ويمكن للمريض اتخاذ بعض التدابير لمواجهة التبول اللاإرادي، مثل شرب كميات أقل من السوائل في المساء، لا سيما القهوة، والذهاب إلى المرحاض عدة مرات قبل الذهاب إلى الفراش، بالإضافة إلى تدريب المثانة للتحكم في عملية التبول.