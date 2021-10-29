توقعات الأبراج اليوم 29/10/2021: راحة لـ الجوزاء وأحداث غريبة لـ القوس

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل:
يجب عليك الحذر عند طريقة تعاملك مع الآخرين.
الثور:
تحتاج اليوم إلى الجلوس بعض الوقت بمفردك لترتيب أولوياتك.
الجوزاء:
امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه والانسجمام مع أصدقائك.
السرطان:
كن واعيًا في طريقة تعاملك مع زملائك ورؤسائك في العمل.
الأسد:
حان الوقت لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها منذ فترة طويلة.
العذراء:
لا تتخلى عن إصرارك وطموحاتك في العمل، حتى تحقق ما تريده.
الميزان:
لا تفترض أن الطريق الذي تتبعه في عملك هو الأفضل، استخدم حدسك لاختيار أفضل طريق لك.
العقرب:
حان الوقت للتواصل مع شريك حياتك، لاتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.
القوس:
قد تحدث أشياء غريبة اليوم تحثك على تغيير تفكيرك.
الجدي :
لا تقلق كثيرًا بشأن إنجاز الأمور اليوم، ركز على مشاعرك وعلاقاتك .
الدلو:
خذ وقتًا كل يوم لتعتني بنفسك، وتأكد من حصولك على الأطعمة التي تحافظ على صحتك.
الحوت:
تذهب إلى رحلة إلى مكان ما، ما قد يأخذك في مغامرة إلى مكان مختلف تمامًا.