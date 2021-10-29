«إسلام برجر» يغلق حسابه على «فيسبوك» بعد التريند.. والجمهور لـخطيبته: «كلنا بندور عليكي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

24 ساعة فاصلة على ظهور الهاشتاج الذي أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نصفت الفتاة «نور» التي تفاجئت بزواج خطيبها الذي عُرف باسم«إسلام برجر»من أخرى قبل 9 أعوام ولديه أطفال، إذ عادت الفتاة تستكمل نشاطها على السوشيال ميديا بينما هو قام بغلق حساباته، بعدما تعرض للنقد والسخرية والتوبيخ من آلاف الأشخاص.

خرجت الفتاة التي تُدعى«نور» ودونت تغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» والتي تفاعل معها الكثيرين من الفتيات بصفة خاصة، بعبارة باللغة الإنجليزية قالت خلالها:«صباح الخير»، البعض اعتبر ظهور الفتاة انتصار لها وقوة بعد ما حدث لها من قبل خطيبها بينما اختفى هو عن الساحة وأغلق حساباته.

العديد من التعليقات تلقتها «نور» من المتابعين، وكان من بينها:«مورنينج يا بيبي مصر كلها أطلقت عليه اسم إسلام برجر، حاسة إن ربنا نصفك سيكا، صباح البرجر، انا جيت من الانستجرام كلنا ندور عليكي».

لم تمر دقائق حتى دونت الشابة تغريدة أخرى، قالت خلالها:«يا ريت يا جماعة خلاص محدش يتكلم معايا موضوع خلاص خلص، وانتهى محدش يتكلم تاني ربنا يكرمه بعيد عني بقي».

قصة إسلام برجر

وخلال الساعات الماضية، انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التدوينات القصيرة«تويتر» هاشتاج باسم«إسلام برجر»، بعدما زعمت فتاة تدعى «نور»إنها تفاجئت بزواجه وإن لديه أطفال من زوجته الأولى، بعد قراءة الفاتحة وارتباط دام 9 أعوام، إذ قالت خلال المنشور التي دونته:««‏إحساس وحش أوي، إن بعد قراءة فاتحتي بيوم؛ أكتشف إنه متجوز ومخلف، والمفروض إني أعرف الشخص ده بقالي 9 سنين، موضوع مضحك أوي، حقيقي أنا مصدومة صدمة عمري»، وجاء رده الصادم:«افتكري يوم ما كلنا برجر قولتلك إيه آخر مرة».