الامارات | استعراض فني يعكس روح «لادخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض فني يعكس روح «لادخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعبيرات الفرح على وجوه أفراد الجالية الهندية أثناء استمتاعهم بالأداء المميز لفرقة إقليم «لادخ» الاستعراضية، التي ارتدى فنانوها ملابس تمثل التنوع الذي تشتهر به منطقتهم.

وتعد «لادخ»، الواقعة على الحدود الهندية، مقصداً للرياضات، إذ توفر تضاريسها الوعرة وأنهارها المتدفقة فرصة لعدد كبير من الأنشطة الرياضية، مثل ركوب الأمواج في النهر، وركوب الدرّاجات، وتسلق الجبال والتخييم.

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