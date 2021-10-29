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الامارات | استعراض فني يعكس روح «لادخ»

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حمدة البلوشي ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعبيرات الفرح على وجوه أفراد الجالية الهندية أثناء استمتاعهم بالأداء المميز لفرقة إقليم «لادخ» الاستعراضية، التي ارتدى فنانوها ملابس تمثل التنوع الذي تشتهر به منطقتهم.

وتعد «لادخ»، الواقعة على الحدود الهندية، مقصداً للرياضات، إذ توفر تضاريسها الوعرة وأنهارها المتدفقة فرصة لعدد كبير من الأنشطة ، مثل ركوب الأمواج في النهر، وركوب الدرّاجات، وتسلق الجبال والتخييم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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