الامارات | اليوم الوطني لـ «سيشل».. احتفال بالطبيعة الخلابة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني لـ «سيشل».. احتفال بالطبيعة الخلابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعراض فني مميز في ساحة الوصل، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية سيشل، التي تحتفل سنوياً بهذه الذكرى بمجموعة من المظاهر المتنوّعة، يتقدمها رفع سارية العَلَم، وارتداء الزي الشعبي التاريخي المتوارث.

وتعتبر سيشيل واحدة من أصغر الدول في العالم مع تعداد سكاني يبلغ 100 ألف نسمة فقط، يتوزعون على 115 جزيرة نائية، لذلك يمكن التمتع فيها بالهدوء والسكينة، إلى جانب إمكانية القيام بمغامرات رائعة في غمار طبيعتها الخلابة.

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