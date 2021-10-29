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الامارات | شاشات عرض.. سياحية

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حمدة البلوشي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض.. سياحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي جناح باراغواي - عبر شاشات العرض الضخمة الموجودة فيه - بأهم المعالم السياحية التي تتمتع بها بلاده (تتوسط الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا).

وتمتلك باراغواي أكبر محطة طاقة كهرومائية في العالم. ويولد سد إيتايبو على نهر بارانا كل كهرباء باراغواي تقريباً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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