الامارات | شاشات عرض.. سياحية

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض.. سياحية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي جناح باراغواي - عبر شاشات العرض الضخمة الموجودة فيه - بأهم المعالم السياحية التي تتمتع بها بلاده (تتوسط الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا).
وتمتلك باراغواي أكبر محطة طاقة كهرومائية في العالم. ويولد سد إيتايبو على نهر بارانا كل كهرباء باراغواي تقريباً.
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