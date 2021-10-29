الامارات | الفضاء وقضايا المرأة يتصدران فعاليات «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضاء وقضايا المرأة يتصدران فعاليات «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح «إكسبو 2020 دبي» في تحويل الإمارات إلى المركز العالمي الأكثر تأثيراً، ومع انتهاء الأسبوع الرابع للحدث الدولي، شكلت احتفالية الأمم المتحدة

بـ«يوم الشرف» في المعرض بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس الأمم المتحدة، الحدث الأبرز خلال الأسبوع.

وتحدثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، عن التحديات التي تواجه العالم والكيفية التي تمكن العالم من مواجهتها، مشيدة بتركيز الحدث في نسخته الحالية على مفاهيم الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

واجتمع مسؤولون حكوميون وقادة أعمال وسفراء النوايا الحسنة والمتخصصون في العلوم السلوكية ورواة القصص من جميع أنحاء العالم في الحوار العالمي حول المرأة في القرن الـ21، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت مظلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وبحث الحدث كيفية تسخير الإمكانات البشرية في خدمة قضايا المرأة، مستعرضاً المساهمة الإيجابية متعددة الأبعاد للمرأة في المجتمع، وأفضل الممارسات في مجال السياسات العامة التي من شأنها تسريع تمكين المرأة.

كما استضاف «إكسبو 2020 دبي» أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الفضاء، وهو أسبوع الفضاء الذي شهد فعاليات وحوارات ثرية حول أبرز الفرص التي يتيحها القطاع، إضافة إلى توقيع شراكات وتفاهمات عالمية.

وشهد الحدث إطلاق وكالة الإمارات للفضاء تحدياً علمياً جديداً يقدم تمويلاً يصل إلى أربعة ملايين درهم للاستفادة من بيانات الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض، وإيجاد الحلول لتحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي.

إضافة إلى ذلك شهد «إكسبو 2020 دبي» انطلاق فعاليات ومناسبات متعددة.

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