الامارات | «العيالة» رقصة لكل المناسبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «العيالة» رقصة لكل المناسبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرقة «العيالة» قدمت لوحات فنية مميزة في «إكسبو 2020 دبي».

ويجسد فن «العيالة» جانباً مهماً من تراث الدولة، ويعكس روح المروءة والشهامة التي تميّز الحياة البدوية فيها.

وتُعد «العيالة» من أكثر فنون الأداء الشعبية انتشاراً في الدولة، وتُقام عروضها في حفلات الزفاف، والمناسبات الوطنية.

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