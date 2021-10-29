الامارات | أجندة «إكسبو».. 29 أكتوبر 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة «إكسبو».. 29 أكتوبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوارات مستقلة

يستضيف جناح المرأة العديد من الحوارات المقرر إجراؤها، منها: «حوار المجتمعات والسياسة: تمكين المرأة وتأثيره التدريجي في المجتمع»، وحوار «المجتمعات والسياسة: إعادة تصور للتعليم»، وحوار «المرأة والسلام»، وحوار «معالجة أزمة المناخ».

اليوم الوطني لسويسرا

تتواصل في ساحات «إكسبو»، اليوم، احتفالات اليوم الوطنى لعدد من الأجنحة المشاركة، التي تشهد رفع العَلَم الإماراتي، بجانب الدولة التي تحتفى بيومها الوطني. وتحتفي اليوم، دولة سويسرا بعيدها الوطني في ساحة المعرض.

زيارات طلابية

تنظم مدارس الدولة زيارات للطلاب إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» ليتعرّف الطلاب إلى ثقافات الدول المشاركة بالمعرض، ومشاهدة عدد من الابتكارات المعروضة بالأجنحة المختلفة.

أسبوع التنمية الحضرية

ينطلق ثالث أسابيع الموضوعات في برنامج الإنسان وكوكب الأرض بالاحتفال باليوم العالمي للمدن. تركز الفعالية الرئيسة على المعرفة وأفضل الممارسات عبر المدن، إضافة إلى تعزيز التعاون وزيادة الوعي بالجهود المبذولة تجاه مدن مرنة في ما يخص المناخ.

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