الامارات | زوّار «إكسبو 2020» على موعد مع أجمل الأمسيات الموسيقية

شكرا لقرائتكم خبر عن زوّار «إكسبو 2020» على موعد مع أجمل الأمسيات الموسيقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «إكسبو 2020 دبي»، الدعوة لزوّاره من عشاق الموسيقى، لحضور أمسية شهر أكتوبر الرابعة والأخيرة، التي تقدم لهم مجموعة منتقاة من المعزوفات الموسيقية المصمّمة لإرضاء أذواق الجميع، بدءاً من موسيقى «الهيب هوب»، والتأثيرات الصوتية الإلكترونية للدي جي الكندي «سكراتش دي جيه»، وحتى موسيقى الـ«مانغي» التقليدية من مملكة ليسوتو، والأغاني المصرية التي تحفز الوعي الاجتماعي التي تقدمها فرقة «كهارب» المصرية، التي سيتم عرضها في الهواء الطلق على مدار ليلتين باستضافة الفنانين القادمين من جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع (أمس واليوم). وصدحت الأجواء، أمس، بمزيج من الموسيقى التقليدية المدمجة التي قدمها فريق «جاي وفو»، وهو فريق موسيقي مقيم في دبي مكوّن من ستة عازفين، يعزف كلٌّ منهم على آلة موسيقية مختلفة، استطاعوا أن يدمجوا ما بين القصص المحكية على أنغام موسيقى الغرام «نيو سوينغ» وبين إيقاعات الريغي وسكا وموسيقى الغجر.

وكان عشاق الأغاني المصرية الهادفة لتحفيز الوعي الاجتماعي، على موعد مع الفنان وكاتب الأغاني المصري «أبو»، يوم أمس، الذي يستلهم أغنياته من والده الشاعر الصوفي، وقد اشتهر بطرح القضايا الاجتماعية عبر موسيقاه، واكتشف «أبو» تأثير الكلمات على الناس، للمرة الأولى، وهو في التاسعة من عمره، وفي الثالثة عشرة من عمره أضاف إلى موهبته الفريدة في الغناء، العزف على البيانو والغيتار وكتابة الأغاني، حيث حصدت أغنيته الشهيرة «3 دقات» التي صدرت عام 2017، ما يصل إلى 500 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

وواصل الجمهور الاستمتاع بهذا النوع من الأغاني الذي يحظى بإعجاب الكثيرين، من خلال حضور الأداء الموسيقي لفريق «كهارب» الذي خطفت أغنياته الرائعة قلوب المشاهدين، للمرة الأولى، عند إطلاق الفيديو الموسيقي المميز «انزل بالصوص» وكانت تلك أول أغنية منفردة للفرقة وانتشرت كالنار في الهشيم من خلال الحسابات المصرية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قدّم المغني وكاتب الأغاني «سيليمو تاباني»، الذي ولد ونشأ في مملكة ليسوتو الجبلية، للجمهور عرضاً مذهلاً بصوته الرخيم الأجش على ألحان «السربناد»، مع مزيج فريد من موسيقى «المانغي»، وهي الموسيقى التقليدية من مملكة ليسوتو، والجاز.

بينما سيشهد اليوم، حضور منسق الأغاني الكندي «دي جيه ستارتنج فروم سكارتش» لإثبات جدارته الموسيقية من خلال تقديم عروضه الموسيقية المميزة ذات التأثيرات الصوتية الخلابة، التي يستطيع من خلالها إبهار الجموع الغفيرة. والجدير بالذكر أن منسق الأغاني الكندي قد تعاون مع ألمع الفنانين العالميين من أمثال «أشر»، وكانيه ويست، و«نيو كيدز أون ذا بلوك»، و«جون ليجند»، كما غنى على متن سفينة أثناء جولته مع الممثل الكوميدي الشهير راسل بيترز.

ومن كندا أيضاً يأتي مغني الراب، والمنتج و«الدي جي» والمدير التنفيذي للتسجيلات، كاردينال أوفيشال، الذي وضع اسم بلاده على خريطة الموسيقى لربع قرن من الزمن، وبالطبع يمكننا توقع بصمته الموسيقية المميزة في موسيقى «الريغي» وموسيقى «الدانسهول» المتاثرة بموسيقى «الهيب هوب»، ولربما تجلى ذلك في عرضه الأشهر لأغنيته التي حظيت بشعبية كبيرة ولاقت رواجاً بين جمهوره ومعجبيه «دينجرس». كما سيكون الزوار على موعد مع «الدي جي» الشهيرة والمقيمة في دبي، سونيا، التي ظهرت في قوائم عدة لأفضل منسقي الأغاني، لتمثل المنطقة بأغاني «الهيب هوب»، و«آر أند بي»، و«السول»، و«الفانك»، و«البوب»، و«الدانسهول».

ومن المقرر أن يحيي الليلة، أيضاً، المنتج الأميركي والممثل والشخصية الإذاعية والتلفزيونية «الدي جي»، بابي درو، الحائز جائزة «غرامي» بمجموعة مناسبة من أعماله. وأقيمت سهرات «إكسبو» الغنائية في مسرح «دبي ميلينيوم»، أمس، بينما تقام اليوم على منصة اليوبيل، من الساعة 10:30 لغاية الساعة 01:00 بعد منتصف الليل. وسيعود الحدث الشعبي بعد ذلك مصحوباً بتشكيلة خاصة لعطلة نهاية الأسبوع التالية بمناسبة «ديوالي» يومَي 4 و5 نوفمبر.

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