الارشيف / لايف ستايل

الامارات | بـ «جناح المرأة» الباليه الروسي يحلق

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «جناح المرأة» الباليه الروسي يحلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمّن حفل الافتتاح الرسمي لجناح المرأة في «اكسبو 2020 دبي» مقطوعات غنائية راقصة، قدّمت خلالها لوحات من الباليه لفرقة من المسرح الروسي الشهير Bolshoi and Mariinsky.

ويُعرف هذا النوع من الرقص بجمالياته وتقنياته الدقيقة المتمثلة في التفاف الساقين، والانسياب، والتمدد، والتحركات المتناغمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا