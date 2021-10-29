الامارات | بـ «جناح المرأة» الباليه الروسي يحلق

شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «جناح المرأة» الباليه الروسي يحلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمّن حفل الافتتاح الرسمي لجناح المرأة في «اكسبو 2020 دبي» مقطوعات غنائية راقصة، قدّمت خلالها لوحات من الباليه لفرقة من المسرح الروسي الشهير Bolshoi and Mariinsky.

ويُعرف هذا النوع من الرقص بجمالياته وتقنياته الدقيقة المتمثلة في التفاف الساقين، والانسياب، والتمدد، والتحركات المتناغمة.

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