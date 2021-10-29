الامارات | «مركز طوارئ إكسبو».. خطوات سريعة لتلقي العلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز طوارئ إكسبو».. خطوات سريعة لتلقي العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت هيئة الصحة بدبي على تقديم خدمات صحية علاجية لزوار «إكسبو 2020 دبي» بمستوى الحدث العالمي، حيث وفرت مركزاً متكاملاً يعمل على مدار الساعة، طوال الأسبوع، للتعامل مع الحالات الطارئة في مقر الحدث، بحيث يحصل المرض على العلاج في دقائق معدودة.

وقال نائب مدير «مركز إكسبو للطوارئ»، الدكتور مؤيد سعيد عبدالغني، إن «المركز تم تجهيزه بمواصفات عالمية، توفر خدمات صحية وأعلى درجات الأمان لزوار الحدث العالمي والعاملين فيه»، مشيراً إلى أن المركز تم دعمه بعيادتين في مقر المعرض، الأولى تقدم الإسعافات الأولية، والثانية لكبار الشخصيات.

وحددت الهيئة ثلاثة خطوات تتم بشكل سريع، تضمن بدء المريض في تلقي العلاج خلال دقائق معدودة، تبدأ بعملية التسجيل، مروراً بغرفة التقييم والفحص، لتبدأ مباشرة عملية العلاج التي لا تتجاوز خمس دقائق.

ولفت إلى أن «متوسط الحالات التي يستقبلها المركز يومياً يأتي بمتوسط 50 حالة، معظمهم يعانون أعراضاً بسيطة ومتوسطة، ويتم علاجهم في مقر المركز، ليتابعوا زيارتهم بشكل طبيعي دون أي مشكلات».

وذكر أن المركز يعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في مركز التحكم والسيطرة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى سبعة مستشفيات خاصة قريبة من «إكسبو» لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لزوار الحدث العالمي.

وقال عبدالغني: «إن (مركز إكسبو للطوارئ) تم تزويده بمخزون كبير ونوعي من الأدوية والمعدات الطبية، لتسهيل التعامل مع كل الحالات المرضية للزوار من جميع الأعمار والفئات، كذلك العاملين في المعرض، والعارضين».

وتقدم هيئة الصحة بدبي خدمة فحص PCR لفيروس «كورونا»، بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف زائر يومياً، حيث وفرت خدمة الفحص من السيارة، إضافة إلى زيارة منافذ مخصصة، ووفرت خدمة الفحص «VIP» ، التي تظهر نتائجها خلال 20 دقيقة، فيما تظهر نتائج الخدمة العادية خلال أربع ساعات، وتخدم مراكز الفحص سكان المناطق المجاورة أيضاَ إلى جانب زوار «إكسبو».

وأشار عبدالغني إلى أن «مركز الطوارئ تم تزويده بقسم خاص للعزل، للتعامل مع أي حالة يشتبه بإصابتها بـ(كوفيد-19)، حتى يتم التأكد منها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة».

وأكد أن الهيئة أنجزت واحدة من الشبكات الطبية الأكثر تقدماً وتكاملاً، مدعومة بنخب طبية وكفاءات بشرية متميزة وأحدث الأجهزة وأنجح البروتوكولات العلاجية وأكثرها فاعلية، التي من شأنها تلبية أي احتياجات طبية لروّاد الحدث الكبير، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر أن «صحة دبي» واكبت البدايات الأولى للتحضير والاستعداد لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث قدمت من خلال مركز صحي متكامل، باقة من الخدمات الطبية على مدار الساعة لكل الموظفين والعاملين في «إكسبو» خلال فترة التأسيس وأعمال الإنشاء.

شبكة الرعاية الطبية

قال نائب مدير «مركز إكسبو للطوارئ»، الدكتور مؤيد سعيد عبدالغني، إن «شبكة الرعاية الطبية التي أسستها هيئة الصحة بدبي في موقع (إكسبو) والمناطق المحيطة تضم مركزاً طبياً متخصصاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، وقد تم تجهيزه على أعلى مستوى للاستجابة لكل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية، كما يقدم المركز كل أشكال الخدمات الصحية العادية والعاجلة، إضافة إلى خدمة التطعيم، وخدمة الفحص المخبري السريع لـ(كوفيد-19)، للراغبين في ذلك».

وتابع: «تضم الشبكة أيضاً مجموعة من العيادات والنقاط الطبية الرئيسة الموزعة بشكل متوازن في منطقة الحدث، وذلك لتوفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لكل الموجودين داخل المعرض، على مدار الساعة».

الدكتور مؤيد سعيد عبدالغني: «متوسط الحالات التي يستقبلها المركز يومياً 50 حالة، معظمهم يعانون أعراضاً بسيطة ومتوسطة».

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