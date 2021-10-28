والدة الطفل «أحمد تامر» عن تكريم الرئيس السيسي: «فضلت أعيط وأضحك في وقت واحد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفالات تعيشها قرية شنبارة التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفل أحمد تامر، صاحب الـ8 سنوات، وحافظ القرآن الكريم بالتجويد، بعد مداخلة هاتفية أجراها معه على الهواء مباشرة، في لقاء تليفزيوني للطفل، ودعاه للتواجد في أول افتتاح رئاسي مُقبل؛ لتلاوة آيات كتاب الله.

وعبرت والدة الطفل أحمد عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لطفلها، قائلة إنها كانت تتابع الحلقة من المنزل في حالة من السعادة بابنها الصغير المتواجد على الهواء، وتفاجأت مثل الجميع بمداخلة الرئيس مع «أحمد»: «مكنش حد يتوقع أبدا»، مضيفة أن اهتمام الرئيس السيسي، بإجراء مداخلة مع طفل من حفظة القرآن الكريم يدل على أنه إنسانًا قبل كونه مسؤولا عن البلاد وهذا جزء كبير من إنجازاته: «يحب يقول للطفل أنت كويس بنفسه، ودي حاجة هتأثر معاه كتير».

فرحة عارمة

«جالي زهول وفضلت أعيط وأضحك في وقت واحد»، بهذه الجملة عبرت الأم في حديثها مع «الوطن» عن أول رد فعل لها بعد إجراء الرئيس السيسي مداخلة هاتفية مع طفلها: «مكنتش متخيلة كأن الكلام على حد تاني غير ابني»، لافتة إلى أنها كانت أمام شاشة التليفزيون مع جدة «أحمد» وعمته وباقي أبنائها: «متمالكناش نفسنا وقومنا نبوس بعض.. الموقف كان يلخبط».

حضن دافيء

بعد عودة «أحمد» إلى منزله بقرية «شنبارة» استقبلته والدته على الباب بحضن عميق: «قولت الحمد لله إن ربنا ردك ليا بالسلامة»، إذ كانت الأم تعد الدقائق حتى يعود لها طفلها من القاهرة إلى الشرقية: «كنت عمالة أقول يارب الطريق يخلص بسرعة».

كلمة السر في حفظ «أحمد» القرآن

دور والدة أحمد في حياته كان الأهم، إذ بدأت معه تحفيظ القرآن في المنزل منذ بداية طفولته ونطقه للأحرف، بحسب حديثها: «كنا نقعد ندردش وأحفظه المعوذتين وأطلع الكلام من بوقه»، فضلا عن تشجيعه بتصويره فيديو بالهاتف لرسم الفرحة على وجهه، وهو الأمر نفسه الذي فعلته مع شقيقته الكبرى الطالبة بالشهادة الإبتدائية وحافظة القرآن أيضًا، لافتة إلى أنها تتمنى أن ترى «أحمد» طبيبًا وقارئًا كبيرًا لكتاب الله، وقٌدوة مثل كبار المشايخ، وهو ما يتمناه الطفل أيضًا.

وتحدث الطفل أحمد لـ«الوطن»، عن شعوره بعد مداخلة الرئيس السيسي معه: «مكنتش أعرف إنه هيكلمني، وفرحت جدًا، وقالي أنت هتقرأ في الافتتاح الجاي»، لافتًا إلى أن الرئيس سأله عما إذا كان يحتاج شيئًا منه: «مكنتش عايز حاجة خالص»، مختتمًا بأنه لم يقرر بعد أي الآيات سيتلو في الافتتاح الرئاسي المُقبل بعد دعوة الرئيس السيسي له.

وعلق والد الطفل أحمد عن تكريم الرئيس السيسي لطفله، قائلا إنه كان يتمنى التواجد مع نجله على الهواء في تلك اللحظة؛ لتوجيه جزيل الشكر للرئيس السيسي، مضيفًا أن ما حدث شرف كبير وتكريم للعائلة بالكامل.

دعوة الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مكالمة هاتفية على الهواء مباشرة مع الطفل أحمد تامر، صاحب الـ8 سنوات، وحافظ كتاب الله بالتجويد في عمر 5 سنوات، ودعاه للتواجد معه في أول افتتاح رئاسي مٌقبل؛ لتلاوة القرآن الكريم.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال مداخلته مع الطفل أحمد في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، بصاحب الـ8 سنوات، موجهًا له رسائل من الدعم، قائلا: «يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويكملك بخير ويحميك أنت وأسرتك، وبهنئ والدك ووالدتك، يا أحمد عارف أنت حافظ إيه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أعز كلام وافضل كلام وأكرم كلام، وأطيب كلام، البركة كلها معاك».