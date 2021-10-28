رد فعل مثير من ضحية «إسلام برجر» بعد السخرية من قصتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاتزال قصة «نور»، وخطيبها السابق إسلام، الذي عُرف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ «إسلام برجر»، تتصدر «التريند» خاصة بعد تصدرها موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعدما أكدت الفتاة أنها فوجئت بزواج خطيبها وأن لديه أولاد، وذلك بعد قراءة الفاتحة، وعلاقة ارتباط دامت لـ9 سنوات، مقررة فضح الأمر عبر حسابها في تغريدة لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما دخل الشاب المُشار إليه في التعليقات، يبرر ويدافع عنه نفسه، مؤكدًا أنه حاول الاعتراف لها بالأمر، بعدما عزمها على وجبة «برجر» قبل أن يبدأ بمهاجمتها، مؤكدًا أن التغريدة تسببت له في مشاكل مع زوجته.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحولون الصدمة لـ «كوميك»

وعلى الرغم من الكوميديا السوداء، التي سردتها نور، ضحية «إسلام برجر» إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انقسموا بين التشكيك في الأمر، خاصة بعدما أغلق الأخير حسابه عقب رده عليها، وبين من وجد الأمر مادة دسمة للسخرية، ليقرروا تحويلها لـ«كوميك» ساخرة متداولة على نطاق واسع.

رد فعل مثير من ضحية «إسلام برجر» بعد السخرية من قصتها

وعقب ساعات من السخرية، والحديث عن الأمر، قررت «نور» القيام برد فعل أثار التساؤلات، إذ قامت بحذف المنشور الأساسي، مدونة عدة منشورات تفيد برغبتها في وقف السخرية، قائلة: «كل الناس واخدة الموضوع بـ كوميك وهزار كفاية يا جماعة، كفاية بجد ربنا عالم يعني، فبجد كفاية»

وتابعت: «يا ريت يا جماعة خلاص محدش يتكلم معايا موضوع خلاص خلص، وانتهي محدش يتكلم تاني ربنا يكرمه بعيد عني بقى».

إسلام برجر يرد على نور

ولم تمر الاتهامات مرور الكرام على الشاب، الذي قرر الرد، معلقًا: «اسأليها وقفت جمبها كام مرة وعملتلها إيه وجيت على حياتي في كام حاجة عشانها بدل رمي تهم»، وتساءل المغردين عن وضع أهله من الكلام المتداول، وردت نور بأنه أخبرها أنه سيتزوج من ابنة عمه بسبب الورث، «هو مقتنع إنه كدة قالي إنه متجوز ومخلف».